美國有史以來級別風暴龍捲風已致94人死亡，破壞性天氣正成為 “新常態”

截至12月12日星期天，席捲美國多個州的系列龍捲風已造成至少94人死亡，城鎮一片狼藉，救援人員仍在拚命尋找倖存者。同一天，美國危機管理機構負責人警告稱，美國正面臨破壞性天氣事件成為“新常態”的趨勢。她通過多家美國媒體表示， “這將成為我們的新常態”， “我們從氣候變化中看到的影響，是我們這一代人的危機”。

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肯塔基州一家倒塌的工廠下，仍有數十人失蹤。法新社表示，伊利諾伊州南部城市愛德華茲維爾的亞馬遜倉庫當中，也有約100名連夜處理聖誕節訂單的工人被困。亞馬遜首席執行官傑夫-貝索斯表示，他對死亡事件“感到心碎”。該地消防隊長詹姆斯懷特福德稱：“已經確定45名人員安全撤離，但有6人死亡”。但由於行動已“從救援轉向只專註於復蘇”，外界更加擔心死亡人數是否會上升。

在重災區肯塔基州，救援人員通宵夜戰進行搶救。然而州長安迪·貝希爾周日的聲明卻十分陰鬱：暴風席捲之際，有一家蠟燭工廠當中的110名員工正在上班，其中大約40人已經獲救，但“不確定我們是否會看到新一批人員得以逃出生天”。貝希爾表示：“我為此祈禱，但如果發現更多還活着的人，“那是一個不可思議的奇蹟”。 美國聯邦緊急事務管理局局長迪安·克里斯威爾於周日抵達肯塔基州。美國總統拜登也通過電視表示對受影響州的支持。他評論稱：“這是一場悲劇”，“我們仍然不知道有多少人已經喪生，不知道損失程度到底有多大”。

肯塔基州西部的梅菲爾德鎮在官方描述里被形容為“夷為平地”，並“出現了世界末日”：城市街區被夷平；歷史悠久的房屋和建築物也被摧毀；被剝去樹枝的樹榦散落各處；汽車在田間翻車。市長凱西·奧南表示，希望在尋找倖存者時“出現奇蹟”。

拜登指出，本次系列龍捲風當中的一支行進了超過320公里，這批風暴是美國歷史上“最大的風暴爆發之一”。肯塔基州州長貝希爾也指出，320公里，是截至目前記錄到的龍捲風行進最大距離之一。美聯社指出，與本次龍捲風行進距離相當的，是1925年的密蘇里州一場行進了352公里的龍捲風，當時它奪走了695人的性命。法新社報道稱，本次風暴組合產生了約30支龍捲風，伊利諾伊州，田納西州，密蘇里州，阿肯色州等均記錄到有人員死亡。

同一天，美國危機管理機構負責人警告稱，美國正面臨破壞性天氣事件成為“新常態”的趨勢。她通過多家美國媒體表示， “這將成為我們的新常態”， “我們從氣候變化中看到的影響，是我們這一代人的危機”。她特彆強調了本季這些龍捲風的“異常”和“歷史性”維度，因為通常美國在12月份不會受到此類事件的影響。 “我們看到更猛烈的風暴，更極端的天氣，無論是颶風、龍捲風還是森林火災”。

然而，一些專家呼籲謹慎，因為龍捲風仍然是一種相對無法解釋的現象。氣候學家豪斯法澤在推特上寫道：“不幸的是，龍捲風是極端事件之一，我們很難將特定事件，甚至長期趨勢歸因於氣候變化”。然而，“沒有證據並不是說不存在證據，相對的預防措施，是合理的”。加州大學洛杉磯分校氣候研究員丹尼爾斯溫也在推文中解釋說，氣候變化對某些天氣現象，如龍捲風的影響“目前還不是很確定”，“但有大量研究（......）表明全球變暖可能正在增加世界許多地區的風險”。美國總統拜登也表示，“當氣候變暖時，一切都會變得更加激烈”，但他沒有在氣候變化與導致90人死亡的災難之間建立直接的因果關係。