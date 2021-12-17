歐洲警告拯救伊核協議談判之路“即將窮盡”，監控攝像頭數據神秘缺失

伊朗核談判各方代表們在12月17日星期五散場。報告稱本次談判取得了一些進展，但歐洲堅持強調，“儘早再次碰頭，是當務之急”。

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法國、德國和英國的高級外交官表示，“過去的24小時內，維也納的談判取得了一些技術層面挽救2015年協議的進展，但“剩餘的空間已經很少了”。第七次談判持續了數天，“艱苦而激烈”。各方沒有定下新的談判日期，但希望能在新年之前再次見面。

法國，德國和英國方面表示，伊朗代表團團長阿里·巴格里希望返回德黑蘭，法德英還對會談出現的“令人失望而原因不明的中斷”表示遺憾。阿里·巴格里對新制定的談判框架致敬，認為新的框架“整合納入了伊朗的觀點”，這涉及解除美國制裁和核計畫兩個方面。法德英強調，所有其他合作夥伴都“準備繼續討論”，並呼籲伊朗方面“迅速恢復討論”，加快討論的步伐。歐盟協調員恩里克·莫拉表示，“擺在我們面前的不是幾個月，而是幾周的時間”，但“下一次正式會談的日期還不能確定”。

今年春季的伊朗核協議拯救談判被6月份伊朗大選所打斷，各方外交官們的之後一次碰面，已是在11月的維也納。維也納會談的關鍵是讓目前間接參與談判的美國，重新加入協議。法新社引述法德英方內部人士的消息，稱，“最開始的時候是艱難的，但最終我們就討論的起點和基礎達成了一致”；“的確在剛過去的24小時內出現了基礎層面的進展，但這種進展只把我們帶回了今年6月曾經談判的點上”。法德英方面一名消息人士曾抱怨稱，德黑蘭方的訴求“是極端的”。三方稱，“現如今，談判進行到了核心部分”，但“我們已經迅速逼近了這場談判的盡頭”。

法新社回顧稱，為了對懲罰性措施進行回擊，伊朗在否認意欲擁核的同時，正在逐漸越過核協議限定出來的邊界。近幾個月來，負責監督伊朗核活動是否屬於和平性質的國際原子能機構檢查伊朗相關設施的途徑已經大大減少。伊朗表示，德黑蘭附近監控卡拉季核電站的攝像頭在6月23日受損，並稱攝像頭損毀於“來自以色列的破壞行動”。國際原子能機構本周通過了一項安排，準備更換卡拉季核電站的監控攝像頭。國際原子能機構總幹事拉斐爾-格羅西周五表示，這些攝像頭當中當中的一隻缺少數據，“希望伊朗方面能給出解釋，因為數據消失，這很奇怪”。伊朗認為，卡拉季的破壞行動之所以能夠實現，是因為監控攝像頭獲取的信息被黑客盜取。國際原子能機構總幹事拉斐爾-格羅西認為“這一假說十分荒誕”，因為“這些攝像頭一經安裝， 內容信息無法被轉運”。他解釋說，“目前還沒有就數據消失的原因和伊朗方面達成一致”，“但我們很了解這款設備”，“國際原子能機構的專家們將進行研究，把這一謎團拼湊還原出來”。