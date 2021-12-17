美國接受談判俄羅斯提出的東歐中亞限制北約擴張的法律提案

俄羅斯本周五發布了兩則旨在限制美國和北約在其鄰國影響力的提案，美國表示已準備好就該提案進行磋商。

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面對美國，北約和烏克蘭對其發動侵略可能性的指控，俄羅斯提出了設立法律文本，保障其東部與北約成員國臨近處安全的訴求。相關文件在12月17日星期五發布，結合俄羅斯總統普京12月初通過視頻會議對美國總統拜登提出的要求，俄方訴求的重點內中包括：禁止北約的任何擴張行為；禁止美國在非北約成員國的前蘇聯國家建立美國軍事基地；禁止美國以任何軍事活動為目的，使用前蘇聯成員國境內的基建設施，或與這些國家發展雙邊軍事合作；要求北約承諾，永不擴大成員國清單，永不在烏克蘭等歐洲東部國家，南部高加索國家，中亞國家的領土上開展任何軍事活動等。

對俄羅斯來說，烏克蘭和格魯吉亞等加入北約是一條紅線。針對俄羅斯這些提議，一位要求保持匿名的美國高級官員對法新社俄羅斯站記者表示，“俄方知道某些內容是不可接受的”，但美國“已準備好討論”這些文件。但“如果侵略烏克蘭的事件再次發生，將產生巨大的後果，而且代價將非常昂貴”。白宮發言人普薩基也在周五聲明，“所有國家都有權決定本國的未來，決定本國的外交政策，不受外部的影響”。美方還指出，美國將借談判提出對俄羅斯行動的一些疑慮和質疑。

法新社指出，本次俄方公開發布要求安全保障的法律提案，是很不尋常的。對此，俄羅斯外交部副部長謝爾蓋-里亞布科夫在媒體介紹這些文本時解釋稱：“對俄羅斯的安全保證必須寫在紙上，並具有法律效力”。他還提議“從12月18日星期六”開始談判，希望在日內瓦舉行。俄方的文本共兩份，一份包含9個條款，另一份包含8個條款，每一份都有4頁紙。根據里亞布科夫的說法，必須在“完全缺乏互信”的背景下重新建立俄羅斯與西方的合作，這將會是“從空白頁重新開始俄羅斯與西方的關係”。

要求匿名的美國高級官員對法新社表示，美方“正在考慮下周出台一份更加詳細的建議，內容將涉及與俄羅斯的談判要以何種形式來進行，以便讓所有相關國家都參與進來”。