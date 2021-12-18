塔利班重新恢復頒發護照，呼籲海外阿富汗人回國

法新社喀布爾12月18日星期六消息，塔利班宣布，從本周日起，恢復在喀布爾為民眾發放護照。這不僅是對塔利班善意的測試，也是一次對阿富汗民意的試水，將為許多想逃離經濟危機的阿富汗人提供儘快離的希望。與此同時，塔利班政權也呼籲全球的阿富汗人能返國，加入重建阿富汗的隊伍。

廣告 繼續瀏覽後續

阿富汗護照服務負責人阿拉姆·古爾·哈卡尼周六表示：“12月18日起，將在三個地區開始發放護照，這當中包括喀布爾”。護照中心自塔利班於8月中旬掌權以來一直處於關閉狀態，該服務曾經在10月短暫重新開放過，但大量的申請導致技術問題的出現，塔利班政府不得不在幾天後叫停該服務。阿拉姆·古爾·哈卡尼表示，現如今“所有技術問題都解決了，生物識別設備也得到了修復”。他補充說，護照將首先發給那些已經提交了申請的人，而新的申請將從明年1月10日起受理。

法新社分析認為，恢複發放護照，是對塔利班善意的一場考驗：塔利班向國際社會做出承諾，讓持有有效簽證並希望離開的同胞離開。聯合國表示，阿富汗正面臨“世界上最嚴重的人道主義災難之一”，預計這種災難會隨着冬季的到來而惡化。聯合國世界糧食計畫署警告，“饑荒的雪崩”即將到來。塔利班政權呼籲解凍資金，以振興經濟並對抗饑荒。

周六，塔利班政府副外長謝爾·穆罕默德·阿巴斯·斯塔內克紮伊再次呼籲聯合國向美國“施壓”，要求美國對其遭凍結的95億美元阿富汗央行儲備進行解凍。他還在喀布爾舉行的“國際移民日”儀式上，呼籲居住在國外的阿富汗人返國，稱“現在戰爭已經結束”，“邀請並鼓勵所有人回到阿富汗，甚至包括我們的政治對手”。一同出席活動的阿富汗難民部負責人哈利勒·哈卡尼則認為，國際人道主義組織應幫助難民返回。他解釋道：“難民營中的阿富汗難民處境非常糟糕，他們必須回到阿富汗並在這裡工作”。