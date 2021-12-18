巴基斯坦牽頭召開伊斯蘭合作組織大會，中美俄歐等參會共商援助阿富汗

美聯社12月18日星期六報道稱，巴基斯坦正在召集包括穆斯林國家在內的國際社會各方向阿富汗提供援助，以避免阿富汗民眾陷入經濟和人道主義的雙重災難，同時呼籲塔利班政府軟化其在海外的形象。

廣告 繼續瀏覽後續

巴基斯坦外交部長沙阿·馬哈茂德·庫雷希表示，伊斯蘭合作組織的部分成員國派遣各自的外交部長周六抵達了伊斯蘭堡，將在第二天，即12月19日星期天舉行會議，探討如何在阿富汗艱難的政治現狀當中，尋找援助阿富汗的方法。庫雷希說，包括美國、俄羅斯、中國和歐盟在內的各方也將派各自的阿富汗問題特別代表，參加這為期一天的峰會。塔利班政權任命的阿富汗外長阿米爾汗穆塔奇也將出席會議。

阿富汗政府和西方支持的阿富汗政府軍在今年8月中旬崩潰，塔利班接管政權，入駐喀布爾，此後受到了國際社會的制裁。巴基斯坦外交部長沙阿·馬哈茂德·庫雷希強調，本次伊斯蘭合作組織的大會，並不構成對塔利班政權的官方承認。他表示，本次傳達的信息是：“請不要放棄阿富汗，請參與。這是為了阿富汗人民，而不是在為某個特定群體發聲”。

塔利班接管之後，阿富汗正面臨迫在眉睫的經濟崩潰和人道主義災難。阿富汗價值數十億美元的海外資產主要在美國，已被凍結，對阿富汗的國際資金也已停發。不過，一位要求保持匿名的高級人道主義官員對美聯社表示，塔利班治下的安全狀況有所改善，援助組織已經能夠前往阿富汗的大部分地區，包括戰爭期間多年來禁止進入的地區。

聯合國多家機構已就阿富汗及其3800萬人面臨的人道主義危機發出警告。醫院嚴重短缺藥品，多達95%的家庭面臨食物短缺，貧困水平飆升至90%，貨幣阿富汗尼正呈現出自由落體般的暴跌。

巴基斯坦外交部長庫雷希周五表示，他正在與包括美國國務卿布林肯等在內的多國外交高層溝通，警告這些國家，阿富汗的全面崩潰將損害打擊恐怖主義的努力，並引發阿富汗人的大規模外逃；另外逃離阿富汗的難民將成為經濟移民，也就是說，他們不想留在巴基斯坦和伊朗等阿富汗的鄰國，而是會嘗試前往歐洲和北美。庫雷希還警告，如果阿富汗人得不到幫助，基地組織和該區域的恐怖組織伊斯蘭國附屬組織等，將在混亂中重新集結，並蓬勃發展。庫雷希表示，希望伊斯蘭合作組織的峰會成為世界穆斯林國家向塔利班施壓的機會，要求其允許年輕女孩上學並讓女性重返社會活動。

總部位於華盛頓的威爾遜中心亞洲項目副主任邁克爾·庫格曼表示，伊斯蘭合作組織成員國其實可以做得更多，建議其通過宗教學者開展工作，直接與塔利班互動。