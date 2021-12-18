美軍將開除兩萬名拒絕接種新冠疫苗的現役軍人

美軍各軍種開始開除那些拒絕接種疫苗的官兵，有數量多達2萬名現役軍人因拒絕接種疫苗將被開除。

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美聯社和《紐約時報》報道說：陸軍目前已懲戒超過2700名軍人，並將從明年1月開始啟動開除的流程；空軍在早些時候宣布開除27名拒絕疫苗令的士兵；海軍陸戰隊迄今已開除了103名拒絕接種疫苗的官兵；海軍則擬定新的懲戒程序，並開除了一名尋求豁免拒絕接受檢測的水兵。

陸軍領導人數個月來一直警告，如果官兵不遵守疫苗令，那麼這些人將面臨各種後果。陸軍要求所有官兵在12月15日前接種新冠疫苗。陸軍方面說，共有46萬8459或者98%的現役軍人至少打了第一針疫苗，但是超過3800名軍人斷然拒絕接種，這些人可能從下月開始被開除。海軍方面，共有34萬2974人接種了疫苗，大約有1.7%的水兵依然抗拒接種，拒絕執行疫苗令的水兵將很快受到懲處。

根據美軍各軍種提供的數據，雖然至少有3萬名軍人尚未接種疫苗，但是其中數千人提出的臨時、永久或行政豁免的請求已獲批准，在其餘2萬名左右軍人當中，有數千人正在設法通過各自的豁免程序，或者已斷然拒絕接種疫苗，這個數字大約佔到130萬現役軍人的1.5%。五角大樓發言人柯比（John Kirby）表示，國防部長奧斯汀的關注點是讓儘可能多的官兵接種，他說：“接種疫苗是保護他們自身和他們所在部隊的最好辦法。”

陸軍官員說，在那些沒有接種疫苗軍人當中，某些人獲得了醫學或行政上的豁免，或者提出豁免要求正等待批准。拒絕疫苗令的陸軍軍人在現役軍人中佔比不足1%。雖然數千名軍人請求宗教豁免，但是沒有一位獲得批准。