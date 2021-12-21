世界上第一條短信首次被拍賣

據英國《鏡報》消息，世界上第一條短信於1992年12月發出，而近30年後，這條信息將再次創造紀錄，它10萬7000歐元在巴黎被高價拍賣，這也標誌着短信首次被拍賣。

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1992年12月，世界上第一條短信由22歲的沃達豐公司工程師尼爾·帕帕沃發送給他的同事，通信總監理查德·賈維斯。這條信息只有短短15個字符“聖誕快樂”(MERRY CHRISTMAS)。

沃達豐公司目前正在出售短信的虛擬副本，中標者將收到一個包含發件人和收件人信息的數字文件，比如他們的電話號碼和這條消息本身，並擁有其專有權。拍賣收益將捐贈給聯合國難民署。

沃達豐首席執行官漢內斯·阿梅茨瑞特表示：“我們相信，當技術能夠使人們保持交流，就可以改變世界。約30年前的這條短信，是移動技術歷史上的決定性時刻。”