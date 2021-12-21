美國務院任命西藏問題特別協調員

美國國務卿布林肯12月20日發表聲明宣布，任命副國務卿烏茲拉·澤亞（Uzra Zeya）為西藏問題特別協調員。布林肯稱，澤雅特別協調員將與西藏文化、宗教和政治領導人、美國國會、國際盟友和合作夥伴以及民間社會代表進行密切合作。

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美國總統拜登曾於去年總統大選前承諾，若勝選將任命一位西藏問題協調員。澤亞此前擔任美國國務院主管民事安全、民主和人權事務的副國務卿。她在接受這一新的職位後也將繼續本職工作。

布林肯在聲明中說，“澤雅特別協調員將根據經2020年《西藏政策和支持法》修訂的2002年《西藏政策法》，協調美國政府有關西藏問題的政策、計畫和項目。具體而言，她將促進中華人民共和國（PRC）政府與達賴喇嘛、其代表或民主選舉的西藏領導人之間在沒有先決條件的情況下進行實質性對話，以支持通過談判達成西藏問題的協議。”

布林肯說，“她將促進對藏人的人權和基本自由的尊重，包括他們的宗教或信仰自由，並將支持為保護他們獨特的歷史、語言、文化和宗教遺產所做的努力。澤雅特別協調員將進一步支持美國努力解決西藏難民和散居社區的人道主義需求，包括那些在美國面臨中華人民共和國鼓動的威脅和恐嚇的人。她還將促進保護環境和可持續管理西藏高原的水和其他自然資源的活動。根據《2018年對等進入西藏法》，她還將尋求增加美國官員、記者和其他公民進入西藏的機會。”

布林肯稱，“澤雅特別協調員將與西藏文化、宗教和政治領導人、美國國會、國際盟友和合作夥伴以及民間社會代表就這些事項密切合作。這一指定表明政府致力於促進藏人的人權，幫助保護他們獨特的遺產，解決他們的人道主義需求，並應對西藏高原的環境和水資源挑戰。”

澤亞本人周一通過推特表示，“我很榮幸能擔任美國西藏問題特別協調員。我致力於促進對藏人人權的尊重，幫助保護他們的宗教、文化和語言遺產。”

中國外交部發言人趙立堅在周二的例行記者會上回應稱，“西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。”他稱，“美方設立所謂‘西藏事務特別協調員’，干涉中國內政，中方堅決反對，從來不予承認。”