中國向所羅門群島提供防暴物資和警員

所羅門群島爆發不滿當地親北京政府的示威騷亂一個月後，中國當局宣布向所羅門群島緊急提供警用防爆物資和警員。

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中國政府12月23日周四宣布，應所羅門群島的"請求"，中國將向其提供防暴設備和警察顧問，該島國上個月發生部分由反中情緒引發的反政府暴力。

所羅門群島是太平洋上一個擁有近70萬人口的群島，位於澳大利亞東北方向約1500公里處，緊鄰巴布亞新幾內亞。

上個月，反政府暴亂襲擊了首都霍尼亞拉。至少有3人被殺，63座建築物被燒毀或被搶劫，唐人街被洗劫一空。

法新社說，貧困、失業和島嶼間的爭鬥助長了這場危機。現任總理馬納西-索加瓦雷決定在2019年將所羅門的外交效忠對象從台灣轉移到北京，這使得情況更加惡化。

中國外交部發言人趙立堅周四說，"應所羅門群島政府的要求，中國將緊急提供一批防暴裝備，並派出一個臨時警察顧問小組。"

他告訴記者：這些警察顧問“很快就會到達，並在提高當地警察能力方面發揮建設性作用。"他還稱， “中國堅決支持所羅門群島政府維護穩定的努力”。

所羅門群島政府在一份聲明中說，北京將派出6名"聯絡警官"，並提供盾牌、頭盔、警棍和其他非致命裝備，這將"提高警察（......）應對未來威脅的能力"。

中國並不是唯一向該島國提供援助的國家。來自澳大利亞、斐濟、新西蘭和巴布亞新幾內亞的大約200名維和人員被部署到所羅門群島。他們本周開始撤離。

法新社說，這個太平洋國家，自1983年以來一直與台灣保持外交關係，但在2019年選擇與台灣決裂，承認總部設在北京的共產黨政府是中國的唯一合法代表。

這一決定引起了與台北保持密切關係的部分所羅門群島居民的不滿。今年11月下旬，所羅門群島爆發反對親北京政府的抗議活動，一些人試圖衝擊首都總理府，並在唐人街焚燒了中國大陸商人的店鋪，至少發現三具屍體，但不清楚這三人的身份。

在澳大利亞“維和軍人和警察趕到後，結束了三天的騷亂，所羅門首都霍尼亞拉恢復了平靜。