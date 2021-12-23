普京再次警告北約勿東擴，對美國的初步回應表示滿意

本周四，俄羅斯總統普京出席傳統的年度新聞發布會。該發布會持續了約四個小時，其間普京就歐洲出現軍事衝突的風險做了分析，並指出，俄羅斯與西方圍繞烏克蘭出現的危機當中，美國的初步反應是“積極的”。

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俄羅斯近期提交了兩項條約草案，以禁止北約的任何擴大，特別是向烏克蘭伸出橄欖枝，同時要求西方在俄羅斯邊境附近結束軍事活動。莫斯科表示，這是遏制緊張局勢升級的唯一途徑。

普京表示，“如果挑明了說，那就是北約決不能再向東方推進，現在球傳到了西方那一邊，他們必須給出回應”；“在這方面，總的來說，我們可以看到積極的反應，美國合作夥伴告訴我們，他們準備在（明年）年初在日內瓦開始進行討論”。

普京重申，俄羅斯不會容忍任何西方武器系統“出現在（俄羅斯的）家門口”。剛剛過去的周二，普京稱，若俄羅斯的要求得不到滿足，將出現“軍事和技術措施”。美國等則認為，俄羅斯提出的要求，將對歐洲安全架構造成嚴重後果，是“不可接受的”。

同樣在12月23日，美國國務卿安東尼·布林肯和北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格保證，“北約仍準備與俄羅斯進行建設性對話”。此後一位白宮高級官員對法新社表示，美國準備“從1月初”開始，與俄羅斯“進行外交對話”，但並非沒有條件。

英國的反應則相對更激烈。英國外交部長利茲·特拉斯譴責克里姆林宮對烏克蘭和北約的“侵略性和煽動性言論”，不過他對俄方願意坐下來談的姿態表示讚許。

歐盟外交與安全政策高級代表何塞普·博雷爾則再次呼籲俄羅斯“緩和局勢”，尊重烏克蘭的主權和領土完整。他強調，對烏克蘭的任何進一步軍事侵略，都會產生巨大的後果和巨大的代價。

普京表示，烏克蘭及其西方盟國的政策，尤其是在烏克蘭東部打擊親俄分裂分子的政策，對莫斯科構成威脅。當被問及對俄羅斯反對派的鎮壓時，普京稱，這不是壓制批評者的問題，而是在遏制外國影響力。