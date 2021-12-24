美法英德意宣布繼續承認利比亞臨時政府，呼籲儘快舉行選舉

原定在本周五舉行的利比亞總統選舉被推遲，美國、法國、英國、德國和意大利要求利比亞迅速確定新的選舉日程表。

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上述五國在一份聲明中，呼籲“利比亞有關當局尊重利比亞人民對儘快舉行選舉的願望，迅速確定投票日期，並毫不拖延地公布總統候選人的最終名單”。美法英德意五國認為，“保持住節奏很重要”，以期“選出新政府，並加強利比亞的獨立、主權、領土完整和國家統一”。

五國再次呼籲，“在不訴諸暴力的情況下”，解決“關於政治或軍事問題的爭端”，稱已“準備好對那些通過暴力或煽動暴力，威脅穩定或破壞政治選舉進程的人進行追責”。

利比亞高級選舉委員會提議，將聯合國支持的過渡進程中的這一關鍵最後期限再推遲一個月，推遲到2022年1月24日舉行。這一進程本應幫助利比亞走出卡紮菲政權倒台後的一系列危機，但由於兩個陣營之間的頑固爭奪，無法保證位於東部托布魯克的議會，能做出讓位於黎波里政府去遵守的決定。且由於一些人選，包括卡紮菲的兒子賽義夫·伊斯蘭·卡紮菲等受到質疑，利比亞高級選舉委員會一直都沒能公布最終候選人名單。

此前，聯合國設定12月24日星期五為利比亞過渡政府運作的最後期限，按照日前的日程表，過渡政府將在選舉之後，完成其使命。法新社表示，美法英德五國意似乎預料到利比亞的權力鬥爭會捲土重來，因此表達了他們對在的黎波里現任行政當局的支持，直到利比亞舉行大選。聲明稱，“現任過渡行政當局和新的行政當局之間的權力轉移，必須在宣布立法選舉和總統選舉結果後，儘快進行”；“為了避免利益衝突並促進公平競爭，在公共機構任職的候選人應該繼續保持不幹預不介入的姿態，直到選舉結果公布”。