《新蘇黎世報》：貝爾博克欲引導德國走上錯誤的道路

德國年輕的新外長貝爾博克才剛上任三周，批評家們就批評她的英語不夠擔當重任。德國多份媒體同時注意到，紅綠黃聯盟內部有裂痕，社民黨籍總理肖爾茨和綠黨籍外長貝爾博克在應對中國、俄國等重大國際事務上觀點不一。瑞士《新蘇黎世報》現在對貝爾博克的外交政策提出了強烈批評。

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《新蘇黎世報》認為，貝爾博克打算帶領德國走上危險的錯誤道路。外交政策中的綠色理想主義不適合當今不穩定的世界。俄羅斯在備戰，中國在爭霸，但貝爾博克想要促進人權，改造世界，紅綠黃聯盟什麼時候才能學會推行現實政治呢？

貝爾博克在宣誓就職前，就宣布了她的外交政策原則。她向柏林左派報紙《日報》表示：“我將外交政治理解為世界內政。”這句話可是包含着炸藥。

當內政中通常的妥協機制失敗時，爭端很快就會變得激烈而尖銳。人們可以在美國看到這一點。民主黨和共和黨是不可調和的。爭端的最後一級便是內戰。戰鬥持續到一方取得完全勝利為止。

但外交政策的運作方式並非如此。西方和蘇聯甚至跨越了最深的意識形態分歧，進行了合作。這是可能的，因為人們授予另一方存在的權利。領土完整得到尊重，對對手的內部事務只是進行集體干預。

內政涉及的是正確性和根據自己的政治原則來塑造社會。外交政策涉及的則是避免戰爭。將這兩個領域輕鬆混合到一起的人，就會接受一點，即正確性要比維持和平更重要。或者說：任何試圖根據自己的設想來塑造另一個國家的人，都已準備好迎接衝突。美國總統布什想把伊拉克變成一個模範的阿拉伯民主國家。他讓美軍進軍伊拉克。貝爾博克認為，基於價值的外交政策始終是對話和強硬的相輔相成。為了譴責北京侵犯人權，她主張干涉中國內政。這包括抵制來自新疆的產品。她也不排除抵制北京冬奧。如果她的言論不僅僅是外交政策新手的輕率言論。那麼，貝爾博克就是要引領德國走上危險的道路。因為主宰當今世界的已不再是由西方佔主導地位而且通常能夠毫無困難地實現自身價值觀的自由世界秩序。

20年代的世界是一片荒蕪之地。這就是為什麼德國有兩個絕對優先事項：確保和平和維護其政治和經濟利益。這兩項在相互競爭，這將迫使柏林在未來幾年做出一些令人不快的決定。與柏林牆倒塌後的黃金時代相比，基於價值的外交政策和實施西方人權和法治理念的空間將小得多。世界變了。但德國外交部在新領導下卻在為舊世界謀畫政治。

綠黨及其外交部長成了最後一批堅持自由世界秩序理念的莫西幹人。他們緊緊抓住自由世界秩序不放，要為民主和市場經濟而奮鬥。貝爾博克成了喬治布什的非自願繼承人。

對德國外交政策的第一個考驗將是普京挑起的烏克蘭危機。華盛頓向烏克蘭提供了最先進的武器。但柏林斷然排除了這一點。德國紅綠黃聯盟甚至同意進一步限制武器出口。但對俄羅斯的放縱從來沒有得到過回報。德國和歐盟只能嚇退莫斯科，擡高莫斯科必須付出的價格。如果俄羅斯進攻烏克蘭，北約不會保護烏克蘭。畢竟烏克蘭不屬於聯盟。柏林應該盡自己的一份力量來展示西方的決心，武器交付將成為加強烏克蘭自衛的基石。要接受這一點，綠黨必須首先戰勝自我。

拒絕北溪二號輸氣管的運營是烏克蘭戰略的另一個組成部分。社民黨是不可能接受這一點的。

烏克蘭的爭端不是抽象的價值，而是有形的利益。如果普京能實現自己的意願，兩個最重要的西方機構-北約和歐盟-將被削弱。這將是一個深刻的轉折點，也是美國霸權、西方自由秩序觀念和歐洲理想主義的混合體已經走到盡頭的最明顯證據。

如果說外交政策實際上就是世界內政，那麼就只有一種手段，即用最大壓力來對抗俄羅羅斯，就像試圖在國內政治舞台上堅持自己一樣。貝爾博克道路涉及不可估量的風險，因此，它不是一種選擇。

外交政策中和平、穩定和為所有人接受的秩序優先於其他因素。因此，外交任務應是威懾俄羅斯，同時避免無法控制的衝突升級。要做到這一點，只能靠清醒的現實主義，而不是在採訪中對世界內政和自由勇氣高談闊論。總理肖爾茨已明確表示，他對抵制奧運會和制裁北溪二號輸氣管項目不以為然。

如果貝爾博克在新職位上，主要是大聲宣告，但很少做出貢獻，她的聲譽將永久受損。社民黨是親俄羅斯的，而且不想減少在中國的商機。但從一開始，綠黨就鄙視社民黨的沉默和廉價的自欺欺人。

預計歐洲因此將出現停滯，而不會得到強有力的領導。柏林沒出現什麼變化，因為總理府和外交部之前的狀況也跟現在差不多。而這也正是德國外交政策令人沮喪的地方。