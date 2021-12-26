歷時30年耗資100億，史上最強韋伯太空望遠鏡聖誕節早晨升空

美國太空總署（NASA）歷時30年、耗資100億美元打造的史上最強大韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）在聖誕節早上美東時間25日7時20分升空，前往距離地球150萬公里遠的目的地，開啟天文探索新時代。

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美國《商業內幕》網站報導說，這座革命性的紅外線太空望遠鏡裝入阿利安5型火箭（Ariane 5），從歐洲太空總署在法屬圭亞那庫魯（Kourou）基地發射升空。

韋伯望遠鏡是自哈伯望遠鏡1990發射升空以來，第一座透過火箭載運飛越地球大氣層的望遠鏡。韋伯望遠鏡是美國太空總署、歐洲太空總署和加拿大太空總署的合作項目，比其上個項目大六倍、功能強了百倍。韋伯核心新設施是6.5公尺寬的金鏡，比哈伯望遠鏡反射器寬了近三倍。

韋伯望遠鏡將用一個月時間滑行到位於太陽軌道的目的地，環繞太陽軌道運行。天文學家預計韋伯望遠鏡會觀測宇宙發生大爆炸後前4億年，及辨識可能有外星生命的遙遠世界。韋伯望遠鏡採用加拿大和歐洲製造的儀器，是超過一萬人國際大型合作計畫，美國太空總署主管科學任務局（Science MissionDirectorate）副署長祖布臣（Thomas Zurbuchen）表示：“我在想我們將用新的眼光看待宇宙，我們從未見識過韋伯望遠鏡將向我們展示的宇宙世界。”

歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）表示，韋伯太空望遠鏡發射升空，是送給國際最棒的聖誕禮物。