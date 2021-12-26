緬甸至少35名平民被屠殺，聯合國震驚

在這張由緬甸克倫尼民族國防軍 (KNDF) 提供的照片中，2021年12月24日星期五，緬甸克耶州Hpruso鎮的車輛冒出濃煙和火焰。據稱，緬甸政府軍圍捕村民，其中一些據信是女人和兒童。

法新社12月26日星期天報道稱，有關緬甸至少35名平民被殺、屍體被燒毀的消息，聯合國主管人道主義事務的副秘書長馬丁·格里菲斯稱信息可信，感到震驚，要求緬甸政府展開調查。

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12月25日星期六，社交媒體上有照片顯示，克耶邦赫普魯索鎮的一條高速公路上的兩輛卡車和一輛汽車被燒毀，當中有燒焦的屍體殘骸。法新社報道稱，“人民國防軍”（PDF）在緬甸全國各地如雨後春筍般湧現，與軍政府作戰，並將軍隊和自身捲入了衝突和報復的血腥僵局。“人民國防軍”一名負責人向法新社表示，本次事件中，他至少發現了27具屍體。而據“緬甸證人觀察站”的數字，“12月24日，有包括兒童和女人在內的35人，在赫普魯索鎮被軍方燒死，殺死”。軍政府發言人承認周五在該地區爆發了衝突，稱士兵們殺死了一些人，但沒有提供更多細節。

路透社則稱周六有一名村民告知，他看到了32具屍體；英國人道主義非政府組織“救助兒童”稱，至少有38人遇難，該協會兩名成員在襲擊中失蹤，兩人的車輛遭到襲擊，被焚燒，該協會已暫停在緬甸包括克耶邦的活動，指出“緬甸無辜平民和我們的工作人員橫遭暴力，令人震驚”。

路透社引述緬甸反政府人士周六的控訴，稱2月份奪取緬甸政權的軍隊應對周五赫普魯索鎮附近發生的大屠殺負責。緬甸官方媒體則報道稱，“軍方開槍打死了數目不詳的恐怖分子”。路透社稱，暫無法聯繫上緬甸軍政府發言人，也暫時無法獨立核實當地居民、新聞報道和當地人權組織對襲擊的說法。

聯合國主管人道主義事務的副秘書長馬丁·格里菲斯26日在一份聲明中說：“有關車內35人的屍體被發現的報道，這個信息是可信的”，他“譴責這一嚴重事件以及在緬甸全國範圍內對平民的襲擊，這是國際人道主義法所禁止的”，“呼籲緬甸政府立即開始對事件進行徹底和透明的調查，以便迅速將肇事者繩之以法”。

自2月1日緬甸軍方推翻諾貝爾和平獎獲得者昂山素季以來，緬甸一直處於動蕩之中，昂山素季本人被判處四年徒刑。路透社援引緬甸援助政治犯協會的統計，稱自緬甸政變以來，有至少1375人在鎮壓抗議和反對派的行動當中被殺，另有8000多人被判入獄。緬甸軍政府對這些數字提出異議，並表示也有士兵在衝突中喪生。