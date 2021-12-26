16具死於橫穿英吉利海峽偷渡的庫爾德人遺體返回伊拉克

美聯社伊拉克埃爾比勒站12月26日星期天報道稱，上個月試圖穿越英吉利海峽時溺水身亡的16名伊拉克庫爾德非法移民的遺體，已於當天送回了伊拉克。

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11月24日的那場災難當中，非法移民試圖從法國橫穿英吉利海峽，前往英國，不幸遇難。這一事故被描述為有記錄以來最嚴重的災難。這艘在法國北部海岸傾覆的船隻，引發了一場政治危機，英國和法國相互指責對方，在阻止這些人穿越英吉利海峽方面做得還不夠。

12月26日，數十名哀悼者在伊拉克埃爾比勒半自治的庫爾德地區國際機場等候着。載着屍體的飛機抵達後，當棺材被救護車運出，準備載着遇難者返回家鄉安葬時，死者親屬們悲痛欲絕。

數百人參加了在鎮上舉行的儀式，以表達他們的最後敬意與不舍。有遇難者親屬稱，他們曾試圖在歐洲過上更好的生活，因為他們無法在伊拉克找到工作。還有遇難者畢業於地質學院石油系，是伊拉克國家急需的人才。但不幸的是，經過多次嘗試，甚至花錢請人找工作，也還是找不到工作。而那些有關係的人，都找到了工作。這激發了死者移居國外的念頭。

同一天，利比亞紅新月會表示，至少有27具難民的屍體，包括一名嬰兒和兩個女人的屍體，已被衝上該國西部的海岸。

美聯社指出，最近試圖前往歐洲的中東非法移民中，多到不成比例的民眾來自伊拉克庫爾德地區。儘管伊拉克北部比伊拉克其他地區更加繁榮，但不斷上升的失業率和對腐敗的不滿，迫使許多人考慮踏上冒險的旅程，但他們當中的許多人做決定時，很難看到前面等待他們的命運是什麼。

本周日回歸伊拉克的難民屍體中，有一名24歲的年輕女人，名叫瑪麗亞姆·努里。她本希望通過穿越英吉利海峽，與她在英國的未婚夫團聚。但不幸的是，這艘脆弱的船在距法國海岸幾公里處就沉沒了，至少有27名試圖前往英國的非法移民溺水身亡。法國內政部長稱，這是“迄今為止涉及橫渡海峽的最大的移民悲劇”。