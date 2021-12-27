南非圖圖大主教去世 多國政要表示哀悼

12月26日，南非聖公會開普敦教區榮休大主教、南非真相與和解委員會主席德斯蒙德·圖圖(Desmond Tutu)在開普敦逝世，享年90歲。美國總統拜登、前總統奧巴馬和法國總統馬克龍等多國政要和知名人士，相繼對圖圖大主教的過世表示哀悼。

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拜登夫婦當天通過聲明表示，“在聖誕節後的這個早晨，我們得知上帝和人民的真正僕人、南非的德斯蒙德·圖圖大主教的去世，感到非常悲痛。”

拜登夫婦的聲明稱，“在過去的許多年裡，我們有幸在多個場合與他共度時光。他的勇氣和道義上的清醒幫助激勵我們致力於改變美國對南非壓迫性種族隔離政權的政策。當我們在2010年世界盃期間訪問他時，我們感受到了他的熱情和喜悅，世界盃慶祝了他所愛的國家的多樣性和美麗。而且，就在幾個月前，我們和全世界一起慶祝他的90歲生日，並在我們今天面對種族主義和極端主義的時候反思他的正義、平等、真理與和解的信息的力量。”

拜登夫婦的聲明稱，“德斯蒙德·圖圖出生在一個學校教師和一個洗衣女工的家庭，生活在貧困和根深蒂固的種族隔離中，他遵循自己的精神召喚，創造一個更好、更自由、更平等的世界。他的遺產超越了國界，將迴響在各個時代。我們代表拜登家族，向他的妻子利亞和他們的孩子、孫子和曾孫們致以最深切的哀悼。我們代表美國人民，向正在哀悼失去其最重要的開國元勳之一的南非人民表示最深切的慰問。願上帝保佑圖圖大主教。”

奧巴馬通過推特表示，“德斯蒙德·圖圖大主教是我和許多人的導師、朋友和道德指南針。圖圖大主教是一種普世精神，他立足於自己國家的解放和正義鬥爭，但也關注世界各地的不公正現象。他從未失去他的幽默感和在對手身上發現人性的意願，米歇爾和我將深深地懷念他。”

馬克龍在推特上寫道，“德斯蒙德·圖圖於1984年被授予諾貝爾和平獎，並將其一生獻給了人權和所有人的平等。他為結束種族隔離制度和南非和解而進行的鬥爭將留在我們的記憶中。”

英國女王伊麗莎白二世表示，她對圖圖大主教的去世“深感悲痛”，並讚揚他生前不懈地捍衛人權。伊麗莎白二世在唁電中說，“整個王室與我一起對德斯蒙德·圖圖大主教的去世深表悲痛，他是南非和世界各地人權的不懈倡導者。”

英國首相約翰遜亦稱，“我對德斯蒙德·圖圖大主教的去世深感悲痛。他是反對種族隔離和創建新南非的鬥爭中的關鍵人物，他的精神領導力和不可抗拒的幽默感將被銘記。”

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）通過聲明表示，“德斯蒙德·圖圖大主教的去世是我們國家向一代傑出的南非人告別的又一章喪親之痛，他們為我們留下了一個解放的南非。”他稱，“德斯蒙德·圖圖是一位無以倫比的愛國者；他是一位有原則和務實的領導人，為《聖經》中‘信心沒有行為就是死的’這一見解賦予了意義。”

馬福薩稱，“他是一個具有非凡智慧、正直和不可戰勝的種族隔離勢力的人，他對那些在種族隔離制度下遭受壓迫、不公正和暴力的人，以及世界各地被壓迫和受壓迫的人的同情心也是溫柔而脆弱的。作為真相與和解委員會的主席，他表達了對種族隔離制度破壞的普遍憤慨，並感人地、深刻地展示了烏本圖、和解和寬恕的深刻含義。”

馬福薩稱，“我們與圖圖大主教的靈魂伴侶、力量和洞察力的源泉--瑪姆·莉婭·圖圖（Mam Leah Tutu）分享這一重大損失的時刻，她為我們的自由和我們的民主發展做出了巨大的貢獻。我們祈禱圖圖大主教的靈魂能夠安息，但他的精神將為我們國家的未來站崗放哨。”