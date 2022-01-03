土耳其年通脹率超36%，埃爾多安人氣受損

土耳其統計局今日出爐的數據顯示，該國2021年12月的年通脹率飆升到2002年以來的最高水平。

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美聯社卡拉站1月3日報道稱，繼土耳其總統埃爾多安的非常規經濟政策，該國爆發貨幣危機後，土耳其統計局數據顯示，該國年度通脹率以19年未見的速度攀升，去年12月的消費價格同比上漲36.08%，環比上漲13.58%；食品價格年漲幅達到了43.8%；交通費用漲幅53.66%。這反映出土耳其人的購買力持續惡化，許多人繼續購買外幣和黃金，保護他們的儲蓄。另外，美聯社指出，由學者和土耳其前政府官員組成的獨立通脹研究小組，將該國的年度通脹率定為83%，比1月3日官方公布的高得多。

土耳其貨幣里拉去年兌美元貶值44%，到了年底，當埃爾多安策畫大幅降息時，跌幅進一步擴大。埃爾多安反對高利率，稱高利率是“萬惡的源頭”，違背正統的經濟觀念，並聲稱，“高利率會導致高通脹而不是抑制通脹”。上個月，埃爾多安宣布新的貨幣政策時，1美元已飆升至近18.4里拉的歷史高位。此後彙率已回落至兌13里左右，但土耳其貨幣在通脹數據公布後，又下跌了2%。

土耳其戰略和社會研究獨立機構“MetroPOLL Araştırma”去年12月底的統計顯示，埃爾多安的民調支持率繼續走低，不認可其工作的比例達到57.2%，支持率降至38.6%。

法新社也分析認為，埃爾多安於2002年11月上任，他在土耳其國內經久不衰的支持度通常被歸因於促成了該國2001年金融危機後的經濟發展與繁榮。過去20年間，他一直主宰着土耳其的政治，但他在2023年選舉的民意調查中，連任之路似乎愈發難走。

彭博社也指出，通脹已開始損害埃爾多安2023年大選的人氣，但他堅稱將推動政策的轉變，促進製造業和出口，並減少國際市場對土耳其貨幣政策的影響。土耳其央行一再表示，近期的價格飆升只是暫時因素所導致，而非較低的利率。財政部長內巴蒂表示，隨着里拉企穩以及政府打擊不合理的價格上漲，土耳其的月度通脹將在1月份開始放緩。