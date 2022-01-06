世界網球一哥在澳大利亞海關被攔下了 塞爾維亞總統怒懟

世界網球排名第一的諾瓦克-德約科維奇今天在墨爾本機場走下飛機時，卻遭到澳大利亞海關取消了他的簽證遭禁止入境，稱他缺乏進入該國的必要文件。塞爾維亞總統武契奇立馬指責澳大利亞對這位網球冠軍的 "惡劣待遇"。德約科維奇眼下滯留在機場海關，稱已決定對禁止入境令提出上訴。

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因德約科維奇的簽證被取消，塞爾維亞指責澳大利亞對本國網球明星待遇不好。

不過，澳大利亞總理曾威脅說，如果德約科維奇的比賽疫苗豁免沒有正當理由，將 "用第一架航班飛機 "將他遣送回塞爾維亞。德約科維奇至今拒絕接種疫苗。因疫苗規定，德約科維奇已經在多地多次爆發口水爭議。此次赴澳比賽，賽前也已經因德約科維奇沒有打疫苗就爭議滿天飛。其他參賽運動員要求澳大利亞當局堅守原則一視同仁，不能有特例。

這位世界上最好的網球運動員曾被授予醫療豁免權，以前往墨爾本參加澳大利亞公開賽，這是今年的第一項大滿貫賽事，將在1月17日至30日之間進行。但今天一切都崩潰了。據澳大利亞海關在他下飛機時說，這位九次大賽的冠軍 "未能提供進入澳大利亞的適當文件，因此他的簽證被取消了。沒有有效簽證或簽證被取消的外國公民將被拘留並被驅逐出澳大利亞。"

據澳大利亞媒體報道，他沒有填寫正確的簽證申請表格，而且他申請的簽證不允許醫療豁免。

據澳大利亞總理莫里森稱，“德約科維奇先生的簽證已經被取消了。規則就是規則，特別是在涉及我們的邊界時。沒有人可以凌駕於這些規則之上。” 澳大利亞總理在Twitter上還寫道：“我們嚴格的邊境政策是澳大利亞成為世界上新冠肺炎病毒死亡率最低的國家之一的關鍵，我們將繼續保持警惕。”

但是，塞爾維亞總統不這樣看。而且由於塞爾維亞總統亞歷山大-武契奇指責澳大利亞在 "虐待 "他的貝爾格萊德的一號球員，這一案件肯定會出現政治轉折。塞爾維亞總統說，他已經和這名球員談過，並告訴他 "整個塞爾維亞 "都和他在一起，當局正在採取 "所有措施 "來 "儘快 "停止澳大利亞對他的做法。"他說："根據國際公法的所有規範，塞爾維亞將為諾瓦克-德約科維奇、正義和真相而戰。

據武契奇說，“我剛剛與諾瓦克-德約科維奇的電話交談。我告訴我們的諾瓦克，整個塞爾維亞都和他在一起，我們的當局正在採取一切措施，儘快阻止對世界上最好的網球運動員的騷擾。” 塞爾維亞總統在他的Instagram賬戶上還寫道："根據國際公法的所有規範，塞爾維亞將為諾瓦克-德約科維奇、為正義和真相而戰。" 他還說："順便說一句，諾瓦克很堅強，我們都知道他。"

諾瓦克-德約科維奇的父親Srdjan也迅速做出反應，他指責"驅逐"他的兒子。德約科維奇的老爸在一次採訪中感嘆道："我們的驕傲，我們的諾瓦克要提前回家了......。我們必須給予他應有的歡迎。"

據澳大利亞法院官員今天周四表示，這位世界頭號網球運動員已經對澳大利亞當局的決定提出了司法申訴。

一般認為，諾瓦克-德約科維奇應當能夠被准許入境，因為澳大利亞海關指諾瓦克-德約科維奇的簽證只是表格有誤。諾瓦克-德約科維奇的團隊不可能在沒有墨爾本賽事組委會的疫苗豁免許可的情況下讓諾瓦克-德約科維奇貿然闖關。