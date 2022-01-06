日澳今簽《互惠准入協定》防衛合作邁大步

日本和澳洲周四簽署了一項協議，在防務方面緊密合作。這是在中國軍事和經濟實力上升的背景下，兩國加強安全關係的最新步驟。針對日本和澳洲簽署加強防務合作協議，中國外交部表示不希望日本與澳大利防務合作針對第三國。日本政府將以此次日澳協定為模本，力爭與其他“志同道合國家”締結協定。日本已與英國在去年10月啟動談判，法國也有意與日本締結。

廣告 繼續瀏覽後續

日本和澳大利亞今天簽署互惠准入協定，以期加強防務合作。據路透社今天報道說，日本首相岸田文雄和澳洲總理莫里森舉行了一次線上峰會，簽署了一項已經醞釀了數年的協議。

出於有關中國的擔憂，包括其對台灣施壓、該地區的航行自由和貿易爭端，澳大利亞一直在與日本、印度、美國和英國加強防務關係。據莫里森說，《互惠准入協定》(RAA)將允許澳洲和日本軍隊在防務和人道主義行動中無縫合作。

這是日本與其它國家簽訂的第一份此類協議。

莫里森在一個簽字儀式上說，“日本是我們在亞洲最親密的夥伴，這體現在我們的特殊戰略夥伴關係上，這是澳大利亞唯一的這種夥伴關係--兩個致力於法治、人權、自由貿易和自由開放的印度太平洋的偉大民主國家之間共同信任的平等夥伴關係。”

日本唯一的其他軍事協定是與美國簽訂的，這是一項可追溯到1960年的駐軍地位協定，允許美國在日本境內和周邊建立軍艦、戰機和數千名士兵駐紮的基地，作為美國稱之為區域安全基石的聯盟的一部分。

莫里森對岸田說，“《互惠准入協定》是一個具有里程碑意義的條約，這為複雜和快速變化世界的先進防禦和安全合作開啟了新篇章，這一點你我都非常清楚。”莫里森在會議前說，需要與日本建立更強有力的關係，“以應對一個新的和更具挑戰的環境，特別是在印度太平洋地區”。

路透社說，岸田原定於周四前往澳洲，但為應對日本新冠病例激增而取消了這次出行。

據共同社今天報道稱，日澳簽署《互惠准入協定》 便於展開聯合訓練。

日本首相岸田文雄和澳大利亞總理莫里森6日舉行視頻會議，簽署了有關自衛隊和澳軍聯合訓練和應對災害的《互惠准入協定》（RAA）。着眼於中國軍力擴大，日本將加強與視作“准同盟國”的澳大利亞間在安全領域的合作。兩國首腦簽署後舉行了會談。會談中將確認雙方為實現“自由開放的印度太平洋”而攜手合作。

岸田在簽署儀式上強調稱，“這是日澳安全合作邁向新台階的畫時代協定。”莫里森表示，通過協定“兩國間將實現高水平合作”。

據該報道，《互惠准入協定》是提前規定部隊聯合訓練時簡化攜帶武器入境和海關手續等的協定。有望獲得兩國間部隊派遣變得順暢，安全合作更方便展開的效果。除了《日美地位協定》，這是日本首次締結此類協定。

日澳兩國經過各自的國內程序後，協定將生效。為此還將設置就運用協定展開磋商和協調的新機構“聯合委員會”。

共同社說，日澳兩國2014年就啟動談判達成一致，但因日本死刑制度等為由陷入僵局。廢除死刑的澳大利亞要求軍方相關人員若在日本犯了重罪也應適用豁免。此次協定中規定，執行公務時犯罪由派遣國擁有審判權，而公務外犯罪由接收國擁有。

日本政府將以此次日澳協定為模本，力爭與其他“志同道合國家”締結協定。日本已與英國在去年10月啟動談判，法國也有意與日本締結。