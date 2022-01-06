都是疫苗爭議的錯：德約科維奇網球夢斷墨爾本？

塞爾維亞男網名將德約科維奇今天抵達墨爾本後遭取消入境簽證，尋求澳網衛冕及歷史性第21個大滿貫金杯橫生波折，很可能是他靠免打疫苗與隔離的豁免參賽，在澳大利亞引發眾怒。最新的消息說，澳大利亞法院昨天今天已經兩次對此案聆訊，德約科維奇將在墨爾本一家飯店待上至少72小時，爭取在10日舉行的新的聆訊推翻禁止他入境澳洲的決定。

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據中央社今天引述消息報道，德約科維奇遭澳洲撤簽證，專家認為：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果。

塞爾維亞男網名將德約科維奇6日抵達澳洲後被拒絕入境。據“華盛頓郵報”指出，當今男網高居世界第一的德約科維奇昨夜帶着得以不用強制接種新冠疫苗的醫療豁免抵達墨爾本土拉馬林機場（Tullamarine Airport）後，就被帶入一間沒有窗戶的海關辦公室，澳洲當局審查他的簽證並質疑他所獲的參賽醫療豁免合法性後，境管當局註銷他的簽證。

德約科維奇隨即在今天凌晨被轉往一間專門等候離境班機的旅館，但他已透過律師盼透過法律途徑扭轉。

據澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）發布聲明稱“德約科維奇先生因無法提供適當證據，並不符合入境要求，簽證因此遭撤銷。非本國籍人士若無有效入境簽證，或簽證遭撤銷，都將被拘留並離開澳洲”。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）態度堅決，強調落實嚴格防疫規定不容例外。他推文說：“德約科維奇先生的簽證已被註銷。規定就是規定，尤其事涉我們的境管，無人可凌駕。澳洲能成為全球COVID-19疫情死亡率最低國家之一，嚴格的境管政策是核心，我們將繼續保持審慎。”

華郵引述一名接近澳網賽會的知情人士透露，德約科維奇正確地遵照澳洲的每一步簽證程序，甚至連他的醫療豁免在審核時，能識別出身分的訊息都有適切屏蔽，排除他獲得獨厚的可能性。

但在知情人士看來，是德約科維奇公布自己有醫療豁免、引發兩年來飽受嚴格防疫限制之苦的墨爾本及澳洲各地眾怒後，澳洲當局態度才出現大轉向。知情人士說：“他每件事都按規定辦理，奈何氛圍變了，淪為千夫所指。”

澳洲網球協會（Tennis Australia）和墨爾本所在的維多利亞州官員表示，德約科維奇是少數幾位獲得醫療豁免的參賽者之一，由於申請醫療豁免均為匿名、且由兩個獨立的小組審核，不會有特殊待遇。

根據大會規定，除非有醫療豁免，這次包括隊職員、球迷在內所有參加澳網者，都必須出示疫苗接種證明。

然而澳網醫療豁免的審查，卻不含負責入出境管理與簽證核發的澳洲聯邦單位，終於讓問題發生。

據澳洲網協執行長提列（Craig Tiley）告訴媒體，得以申請醫療豁免的理由包含過去對疫苗的不良反應、近期動過手術、心肌炎或過去6個月有確診過等並提出證明，但德約科維奇沒提出申請的理由。

華郵指出，各界對醫療豁免的批評及澳網為頂尖球員開後門的耳語，很快就讓眾人義憤填膺。

據確診後接受過隔離的前網球選手葛羅斯（Sam Groth）投書媒體寫道“我們全都經歷封城、防疫限制、強制居家等，對生活的衝擊難以計數，別跟我講德約科維奇對此一無所知”。

墨爾本居民華頓（Christine Wharton）受訪說：“該做的我們一樣沒少，都乖乖去接種，甚至加強針也打了，然後一些海外來的人突然就可豁免，這絕對很可惡。”

德約科維奇在4日於推特宣布收到澳網的醫療豁免、得以不用跟所有人一樣入境澳洲後隔離14天及強制接種疫苗後，恐怕是壓垮駱駝的最後一根稻草。

據“紐約時報”指出，德約科維奇從不吝表達一些科學與醫學的另類觀點，像他曾聲援祈禱與信仰能凈化水中毒素的看法，也在諸多場合反對強制施打疫苗，他此前也一直不講自己有無接種。

澳洲網協執行長提列昨天受訪時透露，這次有26名選手申請醫療豁免，獲准者“屈指可數”。按提列的說法，來澳洲參與澳網的3000多名人員，99%都有打疫苗。

英國網球名將莫瑞（Andy Murray）胞兄傑米（Jamie Murray）就說：“我猜若沒打疫苗的是我，才拿不到醫療豁免咧。”但也不乏批評澳洲政府惡整喬科維奇者，同樣反對強制打疫苗的美國選手衫格林（Tennys Sandgren）就推文稱“澳洲不配舉辦大滿貫比賽”。

據澳洲人報（The Australian）分析，法律專家不看好德約科維奇可透過法律途徑轉圜，弄不好被禁止入境澳洲3年都有可能。

據悉尼大學公法法學教授克勞克（Mary Crock）表示，德約科維奇目前待的旅館就等同拘留所，他會待到被遣返或重新拿到簽證，後者取決於他向聯邦法院提的訴訟。據克勞克說：“他的簽證被註銷，若非不符入境所需事項，就是陳述不實。他不能一副‘我是世界球王就該獲准入境’的樣子，而是要能舉證簽證被註銷是因法律疏失”。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News），德約科維奇尋求第10座澳網男單冠軍、歷史性第21座大滿貫金杯之旅已然被打亂。34歲的喬科維奇是去年澳網男單冠軍，目前與費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）共同保持20座大滿貫金杯的最多紀錄。

納達爾這次也會出征澳網，費德勒則因傷這次沒參賽。

針對男網世界排名第一的德約科維奇抵達墨爾本後因未符合防疫入境規定而遭取消簽證，德約科維奇長期競爭對手納達爾今天表達遺憾，但認為喬科維奇必須面對自己不接種疫苗的後果。據納達爾表示：“對我來說，唯一明確的是，如果你接種疫苗，你可以在澳洲網球公開賽和任何地方比賽；在我看來，世界已經受夠了不遵守規則的痛苦。” 納達爾還說：“他（德約科維奇）自己做出決定，每個人都可以自由地做出自己的決定，但也有一些後果。”

納達爾表示：“當然我不喜歡現在發生的情況。在某種程度上，我為他感到惋惜。”納達爾說，“但是同時，他幾個月前就知道規定，所以這是他自己做的決定。”

中央社說，納達爾今天在墨爾本夏季賽（Melbourne Summer Set）擊敗立陶宛選手貝蘭基斯（Ricardas Berankis），加速他從疫情和傷病中恢復的腳步。

囊括20座大滿貫賽冠軍的納達爾，在這項澳網熱身賽第二輪以6比2、7比5獲勝，闖進大會最後8強之林。這是他從去年8月以來在ATP巡迴賽上的第一場單打比賽。

德約科維奇的律師和澳洲移民部長的代表在今天舉行的聆訊中達成協議，決定在10日於聯邦法院舉行聆訊前，不會採取行動將坐擁20座大滿貫男單冠軍的球王驅逐出境。

法官凱利（Anthony Kelly）表示，他對於德約科維奇從移民拘留設施遠端提供證據持開放態度。澳洲網球協會（Tennis Australia）希望在11日前解決這件事，凱利也警告，他不會受到澳網協會的影響。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）為德約科維奇抱不平，稱其他取得醫療豁免的網球選手都獲准入境澳洲，唯獨喬科維奇遭到刁難。武契奇告訴媒體：“（針對喬科維奇的）政治獵巫並不符合公平競賽原則，包括澳洲總理在內的每個人都假裝規則適用於所有人。”

據武契奇表示，塞爾維亞當局已兩度聯繫澳洲大使，塞爾維亞總理布納比奇（Ana Brnabic）將會與澳洲內政事務部一名高級別官員保持聯繫。