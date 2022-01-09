美俄今在日內瓦對話 商談導彈與軍演對等部署與剋制

華盛頓與歐洲指控莫斯科準備再次入侵其鄰國烏克蘭之際，美國與俄羅斯官員正在瑞士會面，試圖緩解緊張情勢。消息說美俄會談星期天稍晚就可能在日內瓦展開。會談包含導彈系統在歐洲對等部署與剋制議題。

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美國白宮官員透露，美國準備在和俄羅斯商討烏克蘭局勢時，討論彼此限制此區軍演規模與導彈部署等議題。華盛頓與歐洲指控莫斯科準備再次入侵其鄰國烏克蘭之際，美國與俄羅斯官員正在瑞士會面，試圖緩解緊張情勢。

法新社引述白宮上述官員在視訊記者會透露部分細節說，假如任何承諾都是「對等的」，「有些領域…是我們認為可能取得進展的地方」。這位要求不具名的官員表示：「俄羅斯說過，攻擊性導彈系統可能部署在烏克蘭，讓他們備感威脅…美國無意那樣做，所以如果俄國願做出對等承諾，我們或許能在這方面達成共識。」

這位官員還說，莫斯科也已表達有意討論歐洲特定導彈系統的未來，大概是中程核導彈條約（INF Treaty）」。美國方面透露，「我們對討論此事抱持開放態度」。

這位消息人士還說，華盛頓準備針對俄國軍演以及美國與北大西洋公約組織（NATO）執行的軍演，討論互相限制規模的可能性。但這位官員警告：「我們星期天晚開始這些討論之後，才會知道俄國是不是準備認真且真誠地協商。」

這位官員表示，俄美可能在星期天展開初步對話，10日再召開主要會議。