美國太空望遠鏡打開“金眼”擬今夏開始探測

美國太空望遠鏡成功打開“金眼”，望遠鏡順利全部張開，計畫今年夏天開始太空探測。

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詹姆斯·韋伯（James Webb）太空望遠鏡是去年聖誕節發射升空的美國航空航天局的最新太空望遠鏡，攜帶直徑6.5米的大型鍍金摺疊鏡面，被科學家稱之為“金眼”（golden eye）。

“金眼”1月8日執行飛行控制人員的指令把最後一塊鏡面打開，從而把韋伯太空望遠鏡全部張開。

美國航空航天局科學使命負責人祖爾布琴（Thomas Zurbuchen）說，“我很激動。多麼了不起的一個裡程碑。我們現在在天空看到這個美麗的模式了。”

位於巴爾的摩的飛行控制人員1月7日開始張開主要鏡面的左側翻板。控制室內的氣氛星期六更為活躍，當右側翻板張開就位時，控制室內雀躍歡騰，一片熱烈掌聲。

祖爾布琴說，“我們在軌道部署了一個望遠鏡，一個世界從未見過的宏大望遠鏡。”

祖爾布琴對控制團隊表示祝賀時說，“所以每個人對創造歷史感覺如何？你們剛剛創造了歷史。”

歐洲航天局的天文學家諾塔（Antonella Nota）對此表示祝賀。她說，“我們已經為這一刻等待了如此之久。”

韋伯望遠鏡再過兩個星期就會抵達距離地球表面160萬公里的運行軌道，計畫今年夏季開始宇宙探測使命。