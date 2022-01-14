俄羅斯威脅：美俄對立不減不排除向古巴與委內瑞拉派兵

俄羅斯副外長里亞布科夫表示，俄羅斯與美國就烏克蘭安全局勢進行的談判陷入僵局，並暗示俄羅斯可能在委內瑞拉和古巴部署軍力。但白宮國家安全顧問沙利文說：“如果俄羅斯朝這個方向發展，我們將果斷應對。”

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據華爾街日報今天報道稱，莫斯科威脅說，若俄美緊張局勢不減，俄羅斯或在委內瑞拉和古巴駐軍。俄羅斯副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)表示，俄羅斯與美國就烏克蘭安全局勢進行的談判陷入僵局，並暗示俄羅斯可能在委內瑞拉和古巴部署軍力。俄羅斯已提出要求暫停對俄構成威脅的西方軍事活動，目前俄政府正試圖施壓美國就這些要求作出回應。

里亞布科夫周四表示，如果俄美緊張關係持續加劇，俄羅斯不排除在委內瑞拉或古巴部署“軍事基礎設施”。最近幾周，由於俄羅斯在俄烏邊境大規模集結兵力，俄美局勢已急劇惡化。

里亞布科夫周四在莫斯科接受私營俄語電視台RTVi的採訪時說：“我不想確認任何事，我不會排除任何可能……這取決於美方的行動。”里亞布科夫表示，本周的幾輪談判對化解烏克蘭危機沒有取得什麼進展，在這種情況下，他認為沒有刻不容緩的理由與美國進行新的談判。

後來，白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)在華盛頓表示，美國和歐洲官員將在未來幾天進行磋商，但與俄羅斯進行進一步討論的日期尚未確定。

沙利文在談及俄副外長里亞布科夫關於可能在拉美部署兵力的言論時表示：“我不會對戰略穩定對話中沒有提到的虛張聲勢的公開言論作出回應。”沙利文所稱的戰略穩定對話是指美俄官員周一在日內瓦舉行的會談。沙利文說：“如果俄羅斯朝這個方向發展，我們將果斷應對。”

據華爾街日報說，里亞布科夫關於可能向古巴和委內瑞拉部署軍力的警告，反映了長期以來俄羅斯在這兩個國家的影響力；古巴和委內瑞拉的威權政權向來與俄羅斯關係密切。

古巴曾是蘇聯在冷戰時期的合作夥伴，作為俄羅斯盟友的委內瑞拉不僅熱衷於購買蘇霍伊(Sukhoi)戰鬥機等俄羅斯軍事硬件，而且當地還部署有俄羅斯軍事顧問和技術人員。

里亞布科夫的言論被委內瑞拉的反對派運動視為一種威脅，該運動近年來未能把總統馬杜羅(Nicolas Maduro)趕下台，部分原因是後者得到俄羅斯的扶持。

據華爾街日報說，委內瑞拉反對派領導人瓜伊多(Juan Guaido)在一次演講中說，俄羅斯人無權在委內瑞拉部署軍力，“因為委內瑞拉是一個主權國家，應就其土地、行動和防務自行作出決定”。美國把瓜伊多視為委內瑞拉的合法總統。瓜伊多還表示，俄羅斯是想要讓委內瑞拉捲入一場甚至與拉丁美洲沒什麼關係的衝突，還是想要利用拉丁美洲的穩定問題進行政治宣傳？