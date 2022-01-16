新冠疫情下20萬歐以上價的豪車市場欣欣向榮

在被新冠肺炎病毒疫情危機打擊的汽車市場，在頂端卻藏有另外一片天地，豪華汽車高高在上正大放異彩：勞斯萊斯、賓利和布加迪在2021年創下了記錄。而且名車SUV，雖然看起來像越野車但性能比美轎車，在銷售中處於領先地位。有評論說，"哪裡都一樣：危機之後，富人更富，窮人更窮。"

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據法新社今天報道稱，勞斯萊斯(BMW Group)在其2019年的歷史記錄上又有提高，銷售了5586輛汽車。有錢人湧向新的 "幽靈 "雙門跑車和庫里南SUV，這些車在法國售價30萬歐元起價。

賓利和蘭博基尼（大眾集團）本周也創造了銷售記錄，在全球範圍內分別售出14659輛和8405輛汽車，其中Bentayga和Urus SUV佔大幅比例，它們的售價均約為20萬歐元。

在超豪華車方面，布加迪已經祝賀本行取得了 "公司歷史上最好的一年"，賣出了150輛車，該超豪華車的起價約為300萬歐元。

據意大利經銷商聯合會（Federauto）主席，哲學家阿道夫-德-斯蒂法尼-科森蒂諾（Adolfo De Stefani Cosentino）評論說："哪裡都一樣：危機之後，富人更富，窮人更窮。" 奢侈品和高端產品要比普通產品更能抵抗危機。

勞斯萊斯老闆托斯滕-穆勒-奧特沃斯在2021年5月接受法新社採訪時曾說，"有很多錢準備花出去。" 勞斯萊斯老闆托斯滕-穆勒-奧特沃斯說，"令我印象深刻的是，有許多客戶告訴我們，因有新冠肺炎病毒，他們已經意識到他們明天就有可能死去，現在正是享受生活的時候。"

疫情危機造成全球汽車業受到零部件，特別是電子芯片短缺的打擊，這使得在訂單滿載的情況下無法生產汽車。據普華永道稱，這場危機使2021年全球範圍內的950萬至1100萬輛汽車無法生產。

在高檔車方面，寶馬公司今年創下了記錄，銷售了220萬輛汽車，中國和美國銷售最多。寶馬的同胞但是競爭對手梅賽德斯-奔馳由於芯片短缺，其全球銷量下降了5%，但其AMG運動型車和邁巴赫豪華品牌的銷量卻飆升。

普華永道法國和馬格裡布分公司合夥人兼汽車部門負責人何塞-巴格達說："只有最搶手的車輛才會被優選生產。" 高端製造商也準備以稍高的價格購買組件。

而且，豪華的享樂不僅僅是在四個輪子上體驗：意大利摩托車杜卡迪（最體育型設計車從15,000歐元起）在2021年也提高了他們的銷售記錄，在全球範圍內銷售了近60,000台。

據該分析師指出，"有一個宏觀經濟因素：近年來，部分人口變得更加富有，有能力購買豪華和非常豪華的車。"在超豪華微觀市場上，他認為，"這些汽車在最近幾年也顯示出它們沒有失去價值，甚至還在增值。

SUV正受益於全球趨勢，但它們也是這些品牌中最實惠的車輛。法拉利公司將在2月初公布其業績，今年還要推出其首款SUV，即 "Purosangue"。

據普華永道的專家說，作為2020年汽車的另一個標誌，電子自動化也滲透到奢侈品，這是一股新動向，但也是一個真正的挑戰。這些品牌的意義之一是機動化，加註特殊的力量和聲音技術。電動化後，將更難區分它們。

保時捷公司今年也創下了記錄，銷售了30多萬輛汽車，特別是在中國和美國賣的很好。傳奇型911跑車也被Taycan電動車所超越，銷量在一年內就翻了一番。