看塞爾維亞網球同胞如何為德約科維奇“報仇”

在澳大利亞當局決定驅逐未接種新冠疫苗的巨星球員德約科維奇後，德約科維奇的同胞Miomir Kecmanovic周日說，澳大利亞公開賽的塞爾維亞球員正計畫在球場上為世界第一的德約科維奇 "報仇"。塞爾維亞人選手之一凱奇曼諾維奇，原本星期一與德約科維奇對陣，但德約科維奇被拒絕入賽後，由意大利選手卡魯索接替，並同凱奇曼諾維奇對陣。凱奇曼諾維奇揚言為德約科維奇報仇誇口希望為德約科維奇拿下澳網冠軍。

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據塞爾維亞人網球運動員凱奇曼諾維奇"Miomir Kecmanovic（世界排名78）在他的Instagram賬戶上寫道：“我們在墨爾本的塞爾維亞隊現在潰不成軍，感到很失望，我想我們現在必須做出額外的努力，以某種方式為我們的最大冠軍報仇，德約科維奇被阻止在這裡打球。”

此前，凱奇曼諾維奇按抽籤排名，應當在澳網正式開賽第一天對陣德約科維奇。他曾經高興地寫道，明天周一在羅德-拉沃爾中心球場 "有幸面對這個星球上的頭號選手"，他說 "非常高興"。但現在凱奇曼諾維奇覺得在比賽開始之前就已經吞下了 "一顆苦果"。

據凱奇曼諾維奇透露，在與德約科維奇直接交談時，凱奇曼諾維奇表達說，所有參與澳網比賽的塞爾維亞球員都支持他。

凱奇曼諾維奇對德約科維奇說，“我相信你會贏得更多大滿貫，這不會阻止你取得歷史性的成功。” 他最後說：“我們都與你們同在。”

據法新社說，澳大利亞聯邦法院駁回了34歲的塞爾維亞人德約科維奇對其被驅逐的上訴，葬送了他在周一開始的澳大利亞公開賽上獲得創紀錄的第21個大滿貫冠軍的希望。到目前為止，德約科維奇擁有澳網9冠、溫網6冠、美網3冠、法網2冠頭銜。也成為第一個冠軍獎金累計突破1億5000萬美元的運動員。

而原定於周一對陣德約科維奇的凱奇曼諾維奇，被安排與意大利的薩拉瓦托雷-卡魯索（世界排名150號）進行比賽。

評論稱，雖然明天此場比賽失去原先的吸引力，但“報仇”說也引發了另外的關注。