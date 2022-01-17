減少對中國供應鏈的依賴，特斯拉將從中國境外獲得關鍵電池組件

特斯拉公司正在準備從莫桑比克進口電動車電池的關鍵部件，分析師認為，這是一個旨在減少對中國供應鏈依賴的做法。

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美聯社1月16日報導說，上個月，馬斯克旗下的特斯拉公司與澳洲的企業簽署了一項協議，這份協議幫助特斯拉獲得從莫桑比克進口的石墨礦。根據披露的協議內容，特斯拉的德州工廠將採購澳洲西拉資源公司（Syrah Resources）路易斯安那加工廠80%的石墨礦產能，這些礦產的原產地來自莫桑比克，每年達到8000噸。計畫將從2025年開始實施。

英國電池材料數據和情報分析商-英國基準礦業情報（Benchmark Mineral Intelligence）的董事總經理西蒙·摩爾斯(Simon Moores)表示，這筆交易是特斯拉提高電池生產能力計畫的一部分，交易也將減少特斯拉對中國石墨礦的依賴。

在這個消息發布之前，特斯拉曾宣布在新疆成立分銷辦公室，引發美國乃至世界多國的強烈譴責。摩爾斯認為，特斯拉簽署莫桑比克進口協議的做法與地緣政治有關，新的交易能夠幫助特斯拉減少在中共問題上遭遇的質疑，也釋放出美國境內製造鋰離子電池的信號。

他指出，特斯拉每年生產近100萬輛電動汽車，而採購足夠的電池是完成生產的重要途徑。對於澳洲的礦業公司來說，這筆交易是一個好的開始，因為近年以來，中澳關係緊張程度加劇，企業希望把產品供應給與中共無關的買家。