為緩解俄烏邊界緊張 布林肯18日啟程歐洲之行 並敲定21日會見俄外長

布林肯

在俄羅斯與烏克蘭邊界情勢緊張之際，俄羅斯“工商日報”18日報導，俄國外交部長拉夫羅夫和美國國務卿布林肯將於21日在日內瓦會談，討論莫斯科向西方尋求的安全保證。一名美國國務院高階官員說，布林肯將在會談中敦促俄國立即採取行動讓烏克蘭情勢降溫。

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中央社綜合報道：俄羅斯“工商日報”（Kommersant）引述其消息來源表示，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和美國國務卿布林肯18日在電話交談中同意這項會談。

上述高階官員向記者簡報時表示，儘管國際外交行動持續不斷，俄羅斯卻升高緊張情勢，隨時可能對烏克蘭發動攻擊，可能在元月至二月間。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也表示，烏克蘭危機極其危險，俄國隨時可能對烏克蘭發動攻擊。

美國國務院表示，在擔心俄羅斯可能入侵烏克蘭之際，布林肯今天18日將搭機前往烏克蘭展現支持，預定19日在基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

布林肯20日也會前往柏林，與英國、法國和德國就烏克蘭危機進行四方會談。

“工商日報”報導，之後布林肯接著將前往日內瓦與拉夫羅夫會談。

俄羅斯外交部在聲明中說，拉夫羅夫和布林肯今天討論了很快地進行更多接觸的可能性。

聲明中說，拉夫羅夫告訴布林肯，莫斯科需要美國對其安全要求的“具體”答覆，他“重申華盛頓必須儘快對所提及的文件提供逐條的書面評論”。

有報道說：布林肯在動身之前曾於周一和俄羅斯外長拉夫羅夫舉行了電話會談，美國國務院發表的聲明說：“雙方討論了1月10日舉行的戰略穩定對話、1月12日舉行的俄羅斯-北約理事會會議以及1月13日舉行的歐安組織常設理事會會議。布林肯強調了繼續通過外交努力緩和緊張局勢的重要性，這種緊張局由俄羅斯軍事力量在國內以及烏克蘭邊境附近集結引起並令人深感憂慮。”