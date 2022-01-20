奧密克戎高峰若結束，是否意味着結束新冠大流行？

奧密克戎毒性下降的現象，首先在南非被人發現，之後在英國，丹麥和法國均得到了證實。

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從疫情走勢來看，奧密克戎的特殊性致使法國住院人數高峰和重症監護室人數高峰來得要比以往幾次要慢。十幾天前，巴黎各大醫院收治的新冠患者當中，德爾塔毒株仍然佔主導地位；日前法國衛生部旗下數據與科研所發布了一批數據，發現每日感染奧密克戎的人數需要達到去年年底感染德爾塔人數的三倍，才會出現類似於十二月由德爾塔引發的疫情高峰。

法國衛生部數據與科研所表示，鑒於目前的疫情走勢，這種疫情高峰極不可能再現。不過，由於奧密克戎的高傳染性，住院人數仍在不斷上漲，所幸的是目前奧密克戎導致的住院時間比此前平均減少了三分之一，因此各大醫院的壓力未至暴漲。

此外，法國國家科學研究中心生物研究員德巴爾表示，鑒於目前法國的日增感染人數，對新冠病毒完全沒有免疫的人將會越來越少，這或將允許公眾接觸到奧密克戎變種時，不必要付出過大的犧牲。疫苗接種工作的大力開展也將極大限制住可能出現的新疫情浪潮。傳染病學家弗拉豪特認為，法國可能還會遭受新的變種，但也許不再會出現醫療系統飽和的風險了。另外，從一月底開始，法國民眾有望能夠開始購買口服防新冠重症與死亡的藥物Paxlovid，實驗室宣布其防止重症或死亡的有效性為89%。

不過，由於新冠病毒可以重複感染人體，且現有疫苗保護性在幾個月後即下降，專家們認為或許無法達到集體免疫。又因為奧密克戎之後，可能會繼續出現新變種，尤其奧密克戎新變種BA.2已導致丹麥感染人數再次攀升，因此專家們仍呼籲謹慎。

目前，西班牙等一些歐洲國家正在制定初步計畫，以確定何時開始將新冠病毒視為“地方性”疾病，而非“大流行”。但世界衛生組織等警告說，世界離宣布大流行病結束還很遙遠。

美聯社指出，當疾病根據既定模式在某些地區定期發生時，它們就是“地方病”，而“大流行”是指導致不可預測的疾病浪潮的全球性爆發。對於許多國家而言，將一種疾病指定為“地方病”，意味着削減可用於對抗它的資源，因為它可能不再被視為突發的公共衛生事件。何時從“大流行”變成“地方病”，大多數富裕國家可能會自己做出決定，這取決於病毒在其境內的傳播方式以及新病例引起大規模爆發的可能性。不過，世界衛生組織歐洲總部傳染病專家斯莫伍德表示，將冠狀病毒定義為“地方病”仍然“還有很長的路要走”。她本月早些時候說：“我們仍然有很大的不確定性，而且病毒正在迅速發展”。

但從技術上講，世界衛生組織並未宣布大流行病，其最高警戒級別是全球衛生緊急情況，自2020年1月以來，聯合國衛生機構每三個月召集一次專家委員會來重新評估情況。當世界衛生組織的專家宣布新冠不再符合全球緊急情況時，大流行的狀態可能會被認為結束。另外美聯社還指出，其他一些觀點認為，將新冠指定為“地方病”可以說是一個政治問題，而不是科學問題，轉變的契機點在於，國家及其公民願意容忍多少疾病和死亡。

但就算是新冠從大流行狀態進入地方病狀態，這也並不意味着風險的結束。包括肺結核和艾滋病毒在內的許多嚴重疾病在世界部分地區被認為是地方病，並且每年繼續導致數十萬人死亡。衛生官員警告說，即使在新冠成為像季節性流感這樣的既定呼吸道病毒之後，該病毒仍將繼續對某些人保持致命的能力。杜克大學傳染病專家伍茲說，即使在大流行結束後，“新冠病毒仍將伴隨着我們。不同之處在於，人們不會因此而無差別地死亡，而且病毒會變得常規，我們將為所有人提供更好、更公平的疫苗、治療和診斷方法”。