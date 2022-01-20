聯大今促北京冬奧會時全球全面停火

聯合國大會主席阿卜杜拉-沙希德星期四今天呼籲所有國家和交戰各方在北京奧運會期間尊重傳統的 "奧林匹克休戰"精神。法新社說，不過，世界幾個大國已經宣布在外交上抵制北京冬季奧運會。2022年北京冬季奧運會定於2月4日至20日舉行。

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聯合國大會主席阿卜杜拉-沙希德今天對聯合國大會說："我鄭重呼籲所有聯合國成員國表明對北京冬季奧運會和殘奧會奧林匹克休戰的承諾，並在地方、國家、區域和全球各範圍採取具體行動，促進和加強基於休戰精神的和平與和諧。

法新社說，聯合國大會主席阿卜杜拉-沙希德以決議的形式發出的呼籲被193個國家的機構聯合國，以協商一致的方式正式批准。

這位馬爾代夫前外交部長阿卜杜拉-沙希德補充說：“我還呼籲目前世界各地武裝衝突中的所有交戰方在奧林匹克休戰期間勇敢地接受真正的相互停火，從而為和平解決爭端提供一個機會。”

據信，由於奧運會和聯合國在促進各國和各國人民之間的和平、理解和友好方面有共同價值觀，聯合國旗幟將在中國的奧運場館和奧運村裡飄揚。

法新社說，聯合國秘書長古特雷斯和聯大主席沙希德預計將出席將於2月4日至20日舉行的北京冬奧會。但與此同時，美國、澳大利亞、加拿大和英國已經宣布，他們不會向北京派出任何官方代表，上述國家譴責中國新疆正在發生種族滅絕和反人類罪以及其他侵犯人權行為。法新社說，但預計這些國家的運動員將參加奧運會。