韓國使用伊朗在韓凍結資金繳清伊朗聯合國會費

自首爾方面消息，韓國企畫財政部1月23日表示，韓國政府同美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）、聯合國秘書處等有關機構積極合作，於21日利用伊朗在韓國凍結的資金繳清其聯合國會費1800萬美元。在韓國完成此舉後，伊朗將有望重新獲得在聯合國大會的投票權。

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據韓聯社報導，伊朗政府擔心拖欠聯合國會費而喪失聯大投票權，於13日緊急要求韓國政府用被凍結資金繳納聯合國會費。韓國企畫財政部表示，已繳清伊朗聯合國會費，預計其在聯合國大會的投票權將立即恢復。

據了解，韓方透露的這一消息呼應了一個類似的情況，即伊朗在成功支付欠款後於2021年6月重新獲得了聯合國的投票權。然而，本月早些時候，伊朗宣布美國的制裁已經連續第二年阻礙了德黑蘭支付聯合國會費的能力。

德黑蘭多次要求釋放其在美國制裁下被凍結在韓國銀行的約70億美元資金，並稱首爾將這些錢作為“人質”。伊朗被凍結資金的任何釋放都需要美國的批准，美國本周與歐洲盟友一起表示，挽救2015年“伊朗核協議”的時間只剩下幾周。

2018年，時任美國總統特朗普宣布退出了“伊朗核協議”，並對德黑蘭採取了“極限施壓”制裁措施，以迫使伊朗就其核武器及導彈研發項目重新談判一項新的協議。