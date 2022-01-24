美國已着手制定全球能源戰略，以應對俄羅斯入侵烏克蘭後果

據美國有線電視新聞網（CNN）1月24日報導，熟悉討論情況的多名美國官員向CNN表示，拜登政府一直在與歐洲、中東、北非和亞洲的一些國家和能源公司定期討論在俄羅斯入侵烏克蘭導致天然氣短缺的情況下，加緊向歐洲供應液化天然氣的問題。

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一位美國高級官員說，在美國國務院國際能源事務特使霍希斯坦（Amos Hochstein）的領導下，華盛頓在過去六到八周內一直在制定一項全球戰略，探索從世界不同地區重新定向和增加天然氣供應的應急方案。路透社上周報道說，霍希斯坦一直在與能源公司進行談判，但增加產量並不是要求。

這位美國高級官員告訴CNN，事實上已經討論了增加產量的問題，但企業認識到，增加產量可能有風險，而且需要時間。該官員說，參與會談的國家包括挪威和卡塔爾，但美國為此所進行的外聯活動是“真正的全球”活動，因為華盛頓和盟國希望確定如果出現天然氣短缺，需要哪些供應源來度過冬季和春季。

據這位美國高級官員稱，這些討論正處於“相當高級”的階段，其目的是向緊張的歐洲盟友保證，與美國協調對俄羅斯實施制裁不會對歐洲經濟造成過大的打擊。歐洲盟友特別擔心俄羅斯可能將其對歐洲的天然氣出口作為武器來報復西方的制裁。這些對話是在美國的警告下進行的，即俄羅斯的軍事集結已經達到了“隨時”可以對烏克蘭發動攻擊的階段，正如白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）上周告訴記者的那樣。

根據歐盟統計局的數據，俄羅斯目前為歐洲提供超過40%的天然氣供應。官員們說，在緊急情況下，歐洲有一個可以利用的液化天然氣倉庫，而且歐洲官員一直在探索這可以提供多少緩衝。“我們很清楚俄羅斯能源供應減少的潛在影響，無論是在歐洲市場還是在全球，我們正在非常努力地識別和管理這些風險，有一系列的應急方案，”一位高級政府官員本月早些時候說。

正如CNN之前所報道的，俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭可能會嚴重擾亂全球能源市場，因為俄羅斯是世界第二大石油生產國，僅次於美國。俄羅斯還通過烏克蘭向歐洲出口大量天然氣。這些出口可能會因戰爭和關鍵能源基礎設施的破壞而受到嚴重干擾。這位美國高級官員說：“一場戰爭將對油價產生重大影響，並使通貨膨脹更加嚴重，這就是為什麼美國在過去兩個月里一直在加緊努力，試圖抵消一場戰爭和/或嚴厲制裁可能對全球經濟造成的任何潛在附帶損害。”

另一位高級政府官員本月早些時候告訴CNN：“無論我們與我們的盟友和夥伴一起決定，對我們的集體利益和安全來說是正確的路線，我們都準備給俄羅斯經濟帶來嚴重的代價，同時盡量減少不必要的溢出效應。”