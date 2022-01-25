冬奧在召喚：德國冰球隊抱負不小

據德國《每日鏡報》報道，德國冬奧冰球隊於周一在曼海姆開始為出發做準備，周三將飛往北京。德國對本國運動員在北京將創造輝煌戰績抱有很大希望。

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德國冰球隊目前排名世界排名第五。在冬奧會上，德國隊先將迎戰加拿大和美國，但這兩個隊都沒有特別的強手上場。而德國隊將迎戰的第三位對手是在該領域尚默默無聞的東道主中國。雖然比賽將好象是在一個被隔離的泡泡里進行，但這種情形對德國隊員來說已經不陌生了。2021年世界盃賽時就已是如此。

但出征前的緊張氣氛也在蔓延。跳雪奧運冠軍維林格（Andreas Wellinger）還在準備期間便感染了新冠病毒，由此失去了參賽資格。其他選手也提心弔膽，擔心抵達北京後，核酸檢測會被查出是陽性。

德國電視一台報道說，北京冬奧是一場政治遊戲。中國國家主席習近平在北京會見了國際奧委會負責人托馬斯巴赫，並保證中國將成功並安全地舉辦冬奧會。這一會晤具有重大象徵意義。德國人巴赫是習近平自新冠疫情兩年以來會晤的第一位外國客人。雖然有多個國家外交抵制北京冬奧，但德國政府很明確地沒有外交抵制。只有俄國想利用冬奧靠近中國。根據北京冬奧官方組織的消息，剛入境的奧運會參與者中，246人有12人被測出核酸陽性，感染佔比約為5%。