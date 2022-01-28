『視頻』烏克蘭危機緊繃 美俄繼續各說各話

烏克蘭聯合部隊2022 年 1 月 28 日發布的圖片顯示，烏克蘭炮兵部隊在與被俄羅斯吞併的克里米亞交界地帶演練。

美歐國家與俄羅斯圍繞烏克蘭危機的對話再度陷入僵持。美國書面回復了俄羅斯此前提出的書麵條件，但俄羅斯外長認為，美方沒有回答俄方的要求。俄羅斯繼續在烏克蘭邊境保持壓力，但同時同意繼續與美國對話。分析人士認為，北京冬奧會結束之前，俄羅斯不會對烏克蘭採取行動。點擊視頻了解其中原因

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連日來，美歐各國與俄羅斯圍繞烏克蘭危機的緊張關係不僅沒有緩解，反而在不斷升級。美國要求其在基輔的使領館人員的家屬撤離。北約組織一方面宣布其軍隊進入待命狀態，另一方面派出艦艇和戰機，增強東歐國家防衛能力。雙方劍拔弩張，似有戰事一觸即發的態勢。擔任歐盟輪值主席國的法國外長勒德利昂28日接受媒體採訪時表示：是對抗，還是協商，普京應當做出選擇。而俄羅斯外長拉夫羅夫在接受媒體採訪時表示，俄羅斯不要戰爭，希望對話。問題是幾輪對話、談判之後，雙方仍然各說各話。

如果說美方確信俄羅斯會將威脅變成行動的話，美方的回應措施預計更會是非軍事手段的制裁措施。

美方此前提及不排除對普京本人祭出制裁措施，但目前尚沒有具體說明可能採取哪些措施。從敘利亞總統阿薩德或已故利比亞強人卡紮菲的例子來看，有可能是凍結資產或禁止交易。儘管此項措施更是象徵性的，但俄羅斯與他國的雙邊關係將會變得更加困難。克里姆林宮稱這將是“摧毀性”的措施。

制裁措施也可能是禁止俄羅斯各銀行的美元交易，或者將俄羅斯排除出國際銀行間支付系統Swift，或者停止啟動連接俄羅斯與德國的俄羅斯天然氣輸送管道北溪2號，或者對俄羅斯實施高科技禁運，等等。

事實上，俄羅斯自2014年兼並克里米亞之後，就遭遇美歐各國多項制裁。但是，受到這些制裁措施影響的更是俄羅斯民眾，而不是俄羅斯的政治、經濟精英。普京也並未因此改變其政策。