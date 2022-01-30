澳網公開賽：納達爾稱王

西班牙“蠻牛”納達爾2022年1月30日艱辛挺過5局最終贏了俄羅斯球星梅德韋傑夫而捧杯。

西班牙“蠻牛”納達爾今天在澳網男單決賽，對上小他10歲的俄羅斯名將梅德韋傑夫，兩人大戰5小時24分鐘，最終納達爾以2比6、6比7（5比7）、6比4、6比4、7比5逆轉勝奪冠。納達爾如今成為史上贏得最多大滿貫金杯的男子選手，超前塞爾維亞世界球王德約科維奇（Novak Djokovic）與瑞士特快車費德勒（Roger Federer），率先拿下第21冠。這也是他第2次贏得澳洲公開賽冠軍，距離2009年的第一次已13年。

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據中央社今天報道稱，激戰5小時24分鐘後納達爾逆轉勝梅德韋傑夫Daniil Medvedev澳網封王。據納達爾賽後表示：“我原本認為這可能會是我最後一次打澳網，但這場勝利給我足夠力量，讓我可能繼續打下去。我將試着盡全力明年再來一次。謝謝！”

德約科維奇因為拒打新冠疫苗，遭澳洲政府驅逐出境；費德勒則因為受傷，也無法參與這屆澳網。

梅德韋傑夫今天首盤第5和第7局兩度破發納達爾，花了42分鐘先下一城。

第2盤兩人互破兩次發球局後打至搶七，過程中還發生一名抗議者舉著橫布條亂入場上，遭保安人員迅速拖離的插曲。最後兩人纏鬥84分鐘，由梅德韋傑夫拿下此盤。第3盤納達爾在群眾奮力吶喊下，於第9局破發對手並搶回一盤。進入第4盤後，梅德韋傑夫愈來愈焦躁，遭納達爾兩度破發，結果又失一盤。

據該報道，比賽進入決勝的第5盤後，納達爾在局數5比4時遭梅德韋傑夫破發，追成5比5平手，但他不甘示弱，隨即破了對手發球局，並保住自己發球局，終於奪下冠軍。

35歲的納達爾經歷威脅職業生涯的腳傷，一直在調整自身打法，以彌補危及他非凡生涯的足部疾病“穆勒．魏斯氏症”（Muller-Weiss syndrome）；這一疾病相當罕見，是由發育不良的骨骼所致。納達爾還曾確診新冠病毒，但他仍締造了若干令人難以置信的表現，像是今年開季贏得10連勝，在澳網熱身賽、ATP250墨爾本公開賽奪冠，並且29度打進大滿貫賽事的決賽，其中澳網佔6次。

另有消息說，塞爾維亞網球明星德約科維奇沒運氣沒有打成澳網，卻還惹來染疫新冠病毒謊報病情懷疑，因他的去年12月底染疫證明日期比他的染疫檢測報告日期有所提前。據信塞爾維亞疫情部門被要求查驗。

澳網結束後，世界網球男子排名是否發生更動，引關注。至此一直都是德約科維奇排名第一。