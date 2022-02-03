普京對國際奧委會嚴厲懲罰俄羅斯興奮劑禁止舉旗參賽很生氣

俄羅斯總統普京周四譴責國際奧委會懲罰個人違禁使用興奮劑讓俄羅斯運動員集體受罰的做法，稱此舉剝奪了俄羅斯運動員在北京冬奧會上舉旗參賽的權利。但法新社說，儘管有大量證據，莫斯科仍然否認有國家策畫的興奮劑醜聞。奧運會還禁止因興奮劑嚴重醜聞國家官員出席奧運會活動，但除非東道主國家首腦特別邀請。普京明天晚上應習近平邀請出席北京冬奧會開幕式。

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據法新社今天引述俄羅斯總統普京稱， "我們認為對個人犯罪進行集體懲罰的做法是不可接受的，" 普京是在克里姆林宮周四上午發表的對中國媒體中國傳媒集團的採訪中這樣說。普京還說：“當然，我們譴責運動員使用違禁藥品，我們主張在打擊體育運動中使用興奮劑方面進行廣泛的國際合作。”

俄羅斯多年來一直因涉及高級官員和秘密特工的臭名昭著的興奮劑醜聞而受到制裁，包括在2014年的索契冬奧會。儘管有參與該興奮劑政策系統的舉報人的揭露，而且也有各機構進行的調查，但莫斯科一直否認興奮劑政策事實，認為這些指控是西方詆毀俄羅斯的陰謀。

法新社說，興奮劑檢測未呈陽性的俄羅斯運動員仍可參加2022年北京冬季奧運會，但他們在開幕式上將不被允許在俄羅斯國旗後面行進，如果俄羅斯運動員獲勝，也不會奏響俄羅斯國歌聲。

據俄羅斯總統普京告訴中國媒體集團：俄羅斯反對將體育政治化，反對將其作為施壓、不公平競爭和歧視的手段。

俄羅斯官員也被禁止參加奧運會，除非應東道國國家元首的邀請。克里姆林宮領導人將於2月4日在北京出席奧運會開幕式，普京是由中國國家主席習近平邀請而去出席開幕式的。