德約科維奇可能要打疫苗了

世界球王德約科維奇的自傳作者穆克施（Daniel Muksch）透露，德約科維奇可能會妥協施打疫苗，以便爭取“史上最多大滿貫”頭銜。儘管德約科維奇沒有賽成澳網，但在世界男單排名仍然霸佔第一位。德約科維奇應當今日發布聲明，解釋澳網風波以及去年年底新冠病毒陽性證明遭質疑情況。

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據自由時報今天引述《紐約郵報》消息說，世界球王德約科維奇（Novak Djokovic）因未施打疫苗，遭澳洲政府驅逐出境，無緣出戰澳網，最終西班牙“蠻牛”納達爾（Rafael Nadal）在澳網稱王，超越德約科維奇、費德勒（Roger Federer），率先勇奪史上最多大滿貫21冠。

而始終拒打疫苗的德約科維奇，傳出態度可能軟化，據德約科維奇的自傳作者穆克施（Daniel Muksch）透露：“根據我從他周圍的人那裡聽到的消息，我認為他正在接種疫苗。”穆克施也提到，納達爾的“21冠”可能會成為動搖德約科維奇打疫苗的關鍵因素，“也許墨爾本的決賽促成了德約科維奇的決定，毫無疑問，納達爾的21座大滿貫正在推動着他。”

據該報指出，考慮到各國對於防止新冠肺炎病毒疫情的方針不斷變化，未打疫苗的喬帥接下來能否參加法網、溫網、美網都還是未知數，也連帶牽動他的20座大滿貫不曉得是否停滯到何時。