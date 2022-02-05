國際奧委會主席巴赫：奧運會搭建溝通的橋樑，絕不能築起高牆

國際奧委會主席托馬斯·巴赫4日晚在第二十四屆冬季奧林匹克運動會開幕式致辭時表示，奧運會總是搭建溝通的橋樑，絕不能築起一道道高牆，奧運村裡不會有任何理由的歧視存在。

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巴赫說，“作為奧林匹克運動員，你們將向世人展示，如果我們遵守同一規則，並且彼此尊重，世界將會是怎樣的景象。在未來的兩周時間裡，你們將為最高榮譽展開激勵角逐，與此同時也將在奧運村的同一個屋檐下和諧共處，在奧運村裡不會有任何理由的歧視存在”。

巴赫指出，“我們所在的這個世界是脆弱的，分裂、衝突和猜疑正在日益升級。我們要向世界證明，競爭激烈的對手也能夠和平共處，彼此尊重。這就是奧林匹克運動會的使命，讓人們在和平競爭當中團結一心。”

他強調，奧運會總是搭建溝通的橋樑，絕不能築起一道道高牆。他說，“奧運會讓我們保留多樣性的同時，把我們團結在一起，這一崇高使命得到了聯合國大會的強力支持。聯合國大會以193個成員國全體協商一致通過了奧林匹克休戰決議，決議當中明確提到了奧林匹克運動員，感謝你們藉助奧林匹克理想，促進世界和平與人類的相互理解。本着奧林匹克和平精神，我呼籲全球各政府遵守你們對奧林匹克休戰的承諾，給和平一個機會”。

第二十四屆冬季奧林匹克運動會開幕式4日晚在中國國家體育場隆重舉行。中國國家主席習近平、國際奧委會主席巴赫出席開幕式。 習近平宣布本屆冬奧會開幕。 俄羅斯衛星通訊社報道說，俄羅斯總統普京等多國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人出席開幕式。