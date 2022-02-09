新冠溯源：《柳葉刀》文章簽名者之一德國專家批美同行隱瞞武漢實驗室研究項目

日前在中國出席北京冬奧會開幕式的世衛組織總裁譚德賽在參與中國官方活動的同時也呼籲北京在新冠病毒溯源問題上加強與外界的配合，譚德賽2月5日會見中國外長王毅之後發推文表示向中方提出了上述要求。

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二十位國際學者在北京奧運會開幕的當天呼籲世界各國對北京提出要求，積極配合調查，公開病毒實驗室數據，對新冠病毒的來源展開徹底調查，以避免類似的大流行病繼續爆發。

美國公益組織通過司法途徑獲得的資料顯示，美國政府的衛生機構，美國病毒學專家與武漢病毒實驗室合作緊密，而且諸多專家認為，病毒來源或許與中美合作項目有着直接的關聯。

在疫情爆發的初期，英國著名的《柳葉刀》雜誌以及《自然》雜誌隨即先後發表文章，徹底排除實驗室泄露的可能性，並且將類似的懷疑推測定性為是陰謀論，導致類似的評論嘎然而止。今天，《柳葉刀》雜誌撤銷了文章的主筆者，美國衛生健康聯盟協會的主席Peter Daszak作為新冠病毒研究委員會的成員，曾經在《柳葉刀》文章上簽名的德國病毒學家，在新冠疫情防治中起到關鍵作用人稱“新冠先生”的德克里斯蒂安-德羅斯頓（Christian Drosten）接受《南德意志報》採訪時也批評美國同行沒有及時向其他人通報武漢實驗室的研究項目，德國《世界報》報道指出，德羅斯頓在訪談中表示"最重要的是，美國的一些人知道這些實驗。當這些公開指控出現時，人們應該在一開始就積極主動地溝通，說明在實驗室里正在做什麼。許多科學家，包括我自己，當時在《柳葉刀》雜誌上為武漢的同事們伸出了援手，但卻沒有被告知這些研究項目。如果我知道的話，我至少會在簽下我的名字之前進行詢問。"。

Christian Drosten還批評武漢的研究項目十分危險。不過，他並不認為是這項研究導致了新冠病毒的出現，他依然認為病毒很可能是自然來源。他認為從科學的角度來看，目前的冠狀病毒更有可能是 "一種自然現象"，例如源自武漢的市場，特別是 "可以被視為中間宿主的動物（編者註：爬山貓、貂）在那裡出售，最早的病例似乎都發生在市場附近"。然而，他也並不想排除實驗室的假說。"沒有什麼是不存在的。我不想排除它，但目前只是一種可能性。"

德羅斯頓同時拒絕接受外界有關專家故意“掩蓋事實”的指控，他強調自己在任何公開聲明中均未排除實驗室來源，只是認為自然來源的可能性更高。

德國律師Reiner Fuellmich聲稱在“人民法院”狀告德羅斯頓（Christian Drosten），福奇（Anthony Fauci），黑石集團，比爾蓋茨以及輝瑞實驗室隱瞞疫情真相。