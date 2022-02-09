英國外相：俄羅斯在烏克蘭危機中必須選擇和平道路，否則後果嚴重

英國外相特拉斯星期三前往莫斯科，準備向俄羅斯傳達英國的警告：克里姆林宮在烏克蘭危機中必須選擇和平道路，否則將面臨西方制裁的“嚴重後果”。

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這是英國外相4年多來第一次訪問俄羅斯，特拉斯將和俄國外長拉夫羅夫會面，同時也將呼籲莫斯科當局遵守國際承諾，尊重烏克蘭主權。

特拉斯星期三開始展開兩天的訪俄行程，她在聲明稿中表示：“英國堅決支持烏克蘭的自由民主。”

聲明說，“我將訪問莫斯科，敦促俄羅斯尋求外交解決，並表明俄羅斯再度侵略一個主權國家將會對相關各方造成重大後果。”

“俄羅斯可以選擇。我們大力鼓勵他們通過接觸、緩和緊張，選擇外交途徑。”

英國首相約翰遜上個星期訪問基輔，展現團結力挺的意思。英國之前表示，願意增援北大西洋公約組織，在東歐部署軍力、武器、軍艦和戰鬥機。

法國總統馬克龍和烏克蘭總統澤連斯基星期二在基輔會面後，克里姆林宮今天表示，烏克蘭危機的解決出現“正面訊號”。

馬克龍此行是歐盟國家領導人一連串外交努力的一部分，目的是化解俄羅斯侵略烏克蘭的威脅。

馬克龍說，澤連斯基和俄羅斯總統普京都說仍承諾遵守明斯克和平協議。馬克龍7日曾和普京會面。

克里姆林宮發言人培斯科夫告訴媒體：“出現了正面訊號，就是烏克蘭危機的解決可以只基於履行明斯克協議。”