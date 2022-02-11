圍繞新冠病毒的治療藥，全球的爭奪正在加強。以日本厚生勞動省2月10日特例批準的美國輝瑞的口服藥為例，美國簽訂了達到日本10倍數量的採購合同等。由於需求旺盛，眼下的一段時間可能存在供不應求的風險。由於全球新冠感染人數激增，預計治療藥的需求今後還將繼續增加。日本政府也有必要進一步增加採購。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞今天報道說，在變異毒株“奧密克戎(Omicron)”疫情蔓延的背景下，各國尋求大量採購口服藥。美國政府與輝瑞簽訂了2000萬人份的採購合同，將在2022年6月之前採購1000萬人份，在9月之前採購剩餘數量。英國政府也與該公司簽署了275萬人份的採購合同。

該報道警告，輝瑞口服藥眼下存在供不應求的風險。輝瑞計畫在2022年底之前生產1億2000萬人份，但上半年度僅為3000萬人份。原因是作為有效成分的原料藥的合成需要較長時間。該公司首席執行官（CEO）阿爾伯特·伯拉(Albert Bourla)1月表示，到今年下半年，供應量有望增加，但同時稱“1～3月採購或將進一步受到制約”。

口服藥供應能否跟上目前患者人數的增加，仍是未知數。

輝瑞和默克的口服藥被用於高齡和存在基礎疾病等重症化風險的患者。要防止重症化、避免醫療資源緊張，有必要建立對有需要的患者適當使用口服藥的體制。需求集中於輝瑞的口服藥，也使供不應求的化解變得困難。輝瑞造在臨床試驗中顯示出較高有效性，需求巨大。從針對具有重症化風險的感染者的用藥效果來看，在出現癥狀5天以內用藥的話，入院和死亡的風險可降低88％。而默克的口服藥“Lagevrio”在臨床試驗中僅降低30％。

該報道說，為了實現穩定採購，需要更多的治療藥得到實用化。