太空垃圾塊預計3月4日撞月球 馬斯克還是嫦娥5？

《科學藝術網》（Ars Technica）報導，數據分析師比爾．格雷 ( Bill Gray ) 開發的太空垃圾追蹤程式顯示，3 月 4 日將有一塊太空垃圾撞上月球，若撞上就是有史以來的第一次發生類似事件。原以為是 SpaceX 火箭推進器的太空垃圾，在經過重新分析數據後，被發現是一枚中國在 2014 發射的火箭所留下的垃圾。

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有史以來第一次！但SpaceX被冤了？據新頭殼今天引述消息報道說，將撞上月球的太空垃圾其實來自中國嫦娥 5 號 T1。 任務於 2014 年 10 月發射的長征三號丙運載火箭。

中國嫦娥 5 號 T1 任務於 2014 年 10 月發射的長征三號丙運載火箭。

據《科學藝術網》稱，今年 2 月初，比爾．格雷開發了一款追蹤太空垃圾的程式，發現其中一塊將在 3 月 4 日撞上月球，這將是有史以來第一次類似事件。格雷原先推測，那塊垃圾是 SpaceX 公司在 2015 年發射的“獵鷹 9 火箭”的 推進器。按原定計畫，這些推進器可以被回收，但那次任務沒有足夠燃料返回地球，導致第二節助推器失控並在地球軌道上漂浮。據比爾．格雷稱，“我認為它是 DSCOVR 任務裡面的某個硬件。更多數據確認 WE0913A （這塊垃圾的代號）在發射任務完成兩天之後已經超過月球的位置，於是我們認為這塊垃圾就是火箭的第二節。”

DSCOVR 是美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）2015 年發射的“深太空氣候觀測站”衛星的縮寫。當時由獵鷹 9 火箭承載這項發射任務。

據該報道，消息發布後， SpaceX 遭到多方譴責，指控他們沒有處理好所製造的太空垃圾。

但在 12 日，格雷收到來自 NASA 噴氣動力實驗室工程師喬恩·喬爾吉尼（Jon Giorgini）的電子郵件，說他發現 DSCOVR 的太空軌道並不靠近月球，因此其運載火箭的第二節不太可能出現在月球的附近。

數據分析師比爾．格雷在重新檢查數據後，發現另一可能的來源，“中國嫦娥 5 號 T1 任務於 2014 年 10 月發射的長征三號丙運載火箭。這次任務發射了一個小型探測器去月球，為以後去月球採集樣品做準備。”

據格雷表示，這個項目的發射時間、使用的軌道都與這個 3 月初即將撞上月球的太空垃圾完全符合。

目前此消息沒有進一步證實或反駁。