G20：通脹與俄烏衝突威脅全球經濟復蘇

G20財長和央行行長在印尼舉行為期兩天的會議2022年2月17日雅加達

G20金融會議2月17-18日在印尼首都雅加達舉行。20國就良好協調貨幣政策的變化以避免危及全球經濟從疫情中復蘇達成了一致。印尼總統佐科威還警告烏克蘭衝突也可能威脅到全球經濟復蘇。

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法新社說，原定在巴厘島召開的G20財長和央行長的實體會議因疫情改在首都雅加達舉行。這次會議採用“視頻和實體”混合方式進行。世界20個最大經濟體的大約一半代表通過網絡視頻與會。

據印尼官員說，20國集團成員周五就良好協調貨幣政策變化的重要性達成一致，以避免危及全球從大流行病中的復蘇。

印尼央行行長佩里-沃吉約今天在G20金融會議之後的新聞會上說，"20國集團國家致力於制定一個通過精心調整、周密計畫、清晰解釋的正常化政策"。他說，"重要的是，這些政策對全球金融市場的影響要縮到最小，同時也要減少對發展中國家的影響。"

在許多國家的通貨膨脹加速（預期美國提高利率以抵消這種影響），以及刺激措施的結束，對正在復蘇和經歷不同經濟周期的國家構成了風險。特別是新興國家擔心資本逃向提供更高利率的市場，可能會破壞它們的穩定。

發達國家收緊貨幣政策以便控制通貨膨脹。由於大流行病造成的供應鏈問題，一些經濟體的通貨膨脹開始飆升。比如，美國1月份的通貨膨脹率同比達到7.5%，是近40年來最快的速度。而美聯儲正準備在下個月加息。

國際貨幣基金在1月份將今年全球增長預測下調至4.4%。該組織總裁克里斯塔琳娜-格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在G20會後發布聲明說："強有力的國際合作和非凡的政策敏捷性，對於在2022年駕馭複雜的"障礙路線"至關重要。

對於俄羅斯可能即將入侵烏克蘭，以及此舉將對全球經濟產生的後果的擔憂，也對本次G20金融會議構成了影響。

印尼總統佐科威對地緣政治構成的風險發出了警告。他在開幕詞中強調說，"現在不是競爭和製造新緊張局勢的時候，這些緊張局勢可能損害全球經濟的復蘇，更可能危及全球安全，就像今天在烏克蘭發生的那樣。"他呼籲各國為幫助經濟復蘇"協同合作"。

印尼財長因德拉瓦提（Sri Mulyani Indrawati）則說，雖然G20金融會議沒有"具體"討論烏克蘭問題，但 "我們知道地緣政治局勢對經濟和（......）全球經濟復蘇的前景有影響"。

周五晚上，G20會議結束時的公報尚未公布，這為印尼部長承認，包括俄羅斯、美國和中國在內的20國集團成員之間在文本上存在分歧。