英國風暴刷新紀錄肆虐歐洲至少9人死亡，專家預警“刺狀急流”

2月19日星期六，英國有記載以來最猛烈的風暴尤尼斯繼續肆虐歐洲西北部國家，截至目前至少有9人死亡，法國北部兩省7萬5千戶家庭截至星期六早8點仍然沒有恢復供電。有氣象專家預警稱，尤尼斯風暴可能會引發特殊的氣象現象“刺狀急流”，這一現象曾在“1987年大暴風”期間出現，當時單英法兩國就記錄到至少22人喪生。

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綜合美聯社與法新社2月19日早消息，尤尼斯風暴在歐洲造成的死亡人數已經升至至少9人，目前掌握的情況有：倒下的樹木砸中了一名三十多歲的女子所乘坐的車中導致其死亡，英格蘭西北部強風導致的一塊碎物擊中了一名五十多歲男子所乘車輛的擋風玻璃致其死亡，英格蘭南部一男子因其駕駛的撞上了樹木而死亡；荷蘭記錄到三人被樹木砸死，另有一人被在駕車途中被樹木砸中身亡；愛爾蘭東南部一名六十多歲男子死亡，比利時一名七十九歲的加拿大男子因試圖搶救被風捲走的物品而落水身亡，德國一名摩托騎手因被倒塌的樹木砸中而身亡。

尤尼斯風暴是本周襲擊歐洲的第二場風暴，第一場風暴已在德國和波蘭導致至少5人喪生。本次風暴生成於愛爾蘭上空，之後橫掃英國，法國北部，比利時，之後繼續朝着丹麥和德國行進，英國記錄到每小時超過200公里的風速，而法國氣象局也記錄到北加萊地區風速一度達到每小時173.9公里，，這些都是當地前所未見的。多國發布氣象和洪水預警，德國最大的鐵路運營商在周五叫停了德國北部全部火車客運服務。

英國氣象專家皮特-因內斯認為，本次風暴可能與大西洋東部上空產生的罕見強烈“刺狀急流”有關，“強烈的刺狀急流就像一條風暴生產線一樣源源不斷地每一兩天就生出新的風暴”。“刺狀急流”的一個典型例子發生在1987年大風暴期間，當時僅英國就有18人喪生，拔起1500萬棵樹。英國皇家氣象學會首席執行官麗茲-本特利解釋稱，“刺狀急流”類似於天空中的蠍子，“因為它就像蠍子尾巴上的刺一樣，隨着風暴而移動”。英國帝國理工學院極端天氣事件專家弗里德里克-奧托表示，沒有證據表明氣候變化是歐洲出現更猛烈風暴的原因，但“由於人類活動導致氣候出現變化，降雨變得更加強烈，因此此類風暴造成的破壞程度有所增強”。另外海平面上升，也使得風暴與洪水的組合，會導致出現更強大的破壞力。