日首相擬在G7視頻峰會上強調不能憑實力改變現狀

自東京方面消息，日本政府2月21日宣布，首相岸田文雄24日將出席七國集團（G7）視頻峰會。七國領導人通過會議預計將磋商如何應對緊張的烏克蘭局勢。日方認為若放任俄羅斯進攻，影響還會波及東亞地區的安全環境，將加緊與G7合作。此舉考慮到了俄中關係及合作升溫。

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據共同社報導，岸田文雄在21日的日本眾議院預算委員會會議上，就越來越多觀點認為俄軍或在數天內攻烏強調稱：“這不僅是歐洲，而且是與亞洲等國際社會的秩序有關的問題。”報導指，該發言暗示了這可能給中方的行動帶來影響。關於俄方動向，岸田文雄稱：“正抱着重大關切予以關注”。

報導稱，在本周的七國集團視頻峰會上，岸田文雄欲結合印太地區的中方動向，強調不論在哪個地區都無法接受“憑藉實力改變現狀”。會上，圍繞台灣、東海和南海的中方動向也可能成為話題。

報導援引日本政府高官的話說，“若放任（俄方）在烏克蘭憑藉實力改變現狀，在亞洲也可能演變為被放任的局面。”此前，英國首相約翰遜19日在慕尼黑安全會議上發表演講時說：“如果烏克蘭受到威脅，世界各地將感受到這股衝擊所發出的回聲。東亞將聽到這些回聲，台灣也能聽到。”

就國際社會任憑俄羅斯進一步入侵烏克蘭的後果，約翰遜指出：“現在的風險是人們會得出結論說，侵略是有回報的，力量即是正義。”據共同社介紹，岸田文雄擬在此次的七國集團視頻峰會上，就若俄羅斯入侵烏克蘭將觸發的對俄制裁與英美等國領導人採取一致步調。

日本內閣官房長官松野博一21日在記者會上強調：“共享自由、民主、法治等普世價值的G7團結一致並主導國際社會極其重要。”