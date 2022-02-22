俄烏局勢加劇 全球糧食供應受限價格上漲

俄羅斯與烏克蘭緊張局勢加劇，導致全球糧食供應受到限制，小麥、玉米和大豆的價格大幅上漲。股票分析師和貿易商們表示，全球作物重量級大國俄羅斯和烏克蘭之間不斷升級的緊張局勢可能會迫使小麥、玉米和葵花籽油買家尋求替代運輸方式，從而推高已經接近多年高位的世界食品價格。

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路透社報導，在俄羅斯總統弗拉基米爾‧普京（Vladimir Putin）下令軍隊進入烏克蘭東部分離地區後，歐洲東部側翼處於戰爭邊緣，全球股市暴跌，而原油價格飆升。

由於這兩個國家約佔全球小麥出口量的29%、世界玉米供應量的19%和世界葵花油出口量的80%，貿易商擔心任何軍事接觸都可能影響作物流動，並引發進口商大規模爭奪糧食供應以取代黑海地區供應。

芝加哥小麥期貨周二上漲超過2%，玉米價格觸及7個月高位，大豆價格也上漲。受全球產量下降和強勁需求提振，所有三種主要食品和飼料原料均已從2021年的低點上漲了約40%。

“黑海地區的供應中斷將影響全球整體供應”，澳大利亞國民銀行農業綜合企業經濟學家芬齊‧貝爾（Phin Ziebell）告訴路透社，“中東和非洲的買家將尋找替代（糧食）來源。”

根據路孚特（Refinitiv）航運數據，2021年，俄羅斯約70%的小麥出口流向了中東和非洲的買家。

貿易商們表示，俄烏緊張局勢升級已經導致一些買家將船隻轉向其他供應商，因為他們擔心任何戰爭爆發都會導致長時間的裝載延誤。

聯合國糧食署去年底表示，在小麥和奶製品需求強勁的帶動下，世界食品價格已經徘徊在10年的高位左右。

原油價格上漲為農產品市場提供了額外的支持，越來越多的農產品用於製造替代燃料。