烏克蘭：安理會緊急會議美國批普京稱「維和」是一派胡言

俄羅斯承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制地區為獨立實體，而俄羅斯承認烏東兩分離地區的獨立地位後立即派兵進駐後致使烏克蘭危機進一步深化，在美國，法國等國緊急要求下，聯合國安理會昨夜今晨為此召開緊急會議，美國在會中痛批俄國以維和為名派兵的說法是一派胡言。

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據法新社報道稱，俄羅斯承認烏克蘭東部2共和國，多國要安理會緊急開會因應。除了美、法兩國，還有其他多國也要求聯合國安全理事會召開緊急會議。根據烏克蘭致聯合國的信，要求召開這次會議的國家，還包括英國、愛爾蘭和阿爾巴尼亞。

聯合國安理會目前由俄羅斯擔任輪值主席國，因此將由他們安排正式會議時間。

在烏克蘭的信中，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）援引聯合國憲章（UN Charter）和議事規則，要求讓他代表烏克蘭，參加任何相關的緊急會議。信中同時要求聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）及歐洲安全暨合作組織（OSCE）的代表出席這場緊急會議。

美國駐聯合國代表湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，她支持召開緊急會議。她在聲明中說：「安理會必需要求俄羅斯，尊重聯合國會員國烏克蘭的主權及領土完整性。」美國大使批評說「俄羅斯的聲明不過是場戲，顯然是為了進一步入侵烏克蘭製造藉口。」

烏克蘭危機在俄羅斯承認烏東兩分離地區的獨立地位並派兵進駐後深化，聯合國安理會周一稍晚為此召開緊急會議，美國在會中痛批俄國以維和為名派兵的說法是一派胡言。

法新社今天報道稱，法國駐聯合國大使黎維埃（Nicolas de Riviere）在進到聯合國安全理事會會議廳前告訴記者：「我們面臨一個非常、非常鬧劇化的情況。」法國是在烏克蘭號召下，少數幾個響應召開緊急會議的國家之一。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在會中發表談話時，對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稍早派遣部隊進到烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）地區「維持和平」的說法嗤之以鼻。湯瑪斯-葛林斐德說：「普京稱他們是維安部隊，這是一派胡言，我們都知道他們實際的身份。」

普京在宣布承認頓內茨克、盧甘斯克兩個地區的全國性電視演說中，稱烏克蘭是失敗的國家，也是西方國家的「魁儡」。

美國大使湯瑪斯-葛林斐德對此表示，那場演說充斥「一連串令人髮指的虛假聲明」，目的是要「為戰爭製造藉口」。

俄羅斯目前擔任聯合國安理會的輪值主席國，曾希望安理會的會議采閉門舉行，但美國堅持讓其公開。