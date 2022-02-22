美歐協調今推制裁俄羅斯新措施

在俄羅斯承認烏克蘭的兩個分離地區為獨立地區並向那裡派遣“維和”部隊之後，美國正在與盟國進行協調，將於周二宣布對俄羅斯的新制裁。消息稱拜登政府已經準備了一份針對俄羅斯的初步制裁方案，其中包括禁止美國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易。

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據路透社報道稱，根據美國官員周一的表示，在莫斯科承認烏克蘭的兩個分離地區為獨立地區並向那裡派遣“維和”部隊之後，美國正在與盟國進行協調，將於周二宣布對俄羅斯的新制裁。

美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)周一晚間在聯合國安理會會議後告訴記者：“明天美國將對俄羅斯這一明顯違反國際法及烏克蘭主權和領土完整的行為實施制裁。”據格林菲爾德稱，“我們能夠、將會而且必須團結一致地呼籲俄羅斯撤軍，回到外交途徑，努力實現和平。”

俄羅斯總統普京在周一承認烏克蘭東部的兩個分離地區獨立，並要求俄國防部向這兩個地區部署軍隊以“維護和平”，加劇了俄羅斯與西方國家在烏克蘭問題上的緊張關係。

拜登政府官員說，普京的舉動並沒有觸發美國及盟國一直在研究的俄羅斯入侵烏克蘭情況下將實施的一攬子廣泛制裁措施，因為俄羅斯已經在該地區派駐了軍隊。作為回應，白宮宣布了單獨的、不太嚴厲的、更有針對性的制裁。

白宮發言人普薩基表示，拜登總統發布了一項行政令，將“禁止美國人向所謂的烏克蘭DNR和LNR地區進行新的投資、貿易和融資。”DNR和LNR指的是自行宣告的頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國。

普薩基表示周二將出台更多措施。據另一位白宮發言人表示，這些措施將針對俄羅斯。

據路透社該報道，雖然無法確定周二可能會宣布哪些制裁或出口管制措施，但知情人士在周末期間表示，拜登政府已經準備了一份針對俄羅斯的初步制裁方案，其中包括禁止美國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易。

這些措施旨在通過切斷俄羅斯目標銀行和美國銀行業之間在國際支付業務中的“代理”關係，打擊俄羅斯經濟。上述消息人士表示，美國還將對某些俄羅斯個人和公司祭出最有力的制裁手段，將他們列入特別指定國民(SDN)名單，實際上將他們逐出美國的銀行系統，禁止他們與美國人進行交易，並凍結在美國的資產。

白宮一位官員在1月底表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，拜登政府計畫讓一般俄羅斯民眾免受美國出口管制的衝擊，並將重點放在工業部門。不過白宮國家安全官員Peter Harrell表示，“關鍵人物”也將面臨“嚴厲制裁”。也有可能宣布出口管制措施，但可能不會產生同樣的立即影響，而是“削弱俄羅斯在幾個關鍵行業進行工業生產的能力”。Harrell沒有詳細說明是哪些行業，但其他白宮官員提到了航空、海事、機器人、人工智能、量子計算和國防。