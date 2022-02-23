聯合國：俄國入侵烏克蘭將對全球造成毀滅性衝擊

在俄烏危機愈演愈烈之際，聯合國秘書長及烏克蘭外長23日表示，俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，將對全球造成毀滅性衝擊。聯合國秘書長古特雷斯譴責俄羅斯並稱聯合國憲章“絕不是隨意點的菜單” 。同時美國總統拜登宣布制裁俄羅斯北溪 2 號管道 。

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古特雷斯23日在安理會會議廳前向記者發表談話再次重申，俄羅斯聯邦決定承認頓涅茨克和盧甘斯克地區某些地域的所謂“獨立”侵犯了烏克蘭的領土完整和主權。

在紐約聯合國大會（General Assembly）上，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告，由於俄烏危機，世界正面臨危險時刻。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也警告，俄羅斯對烏克蘭大規模戰爭的開始，將會是世界秩序的終結。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）23日宣布，針對俄羅斯對烏克蘭的“侵略性行動”，歐盟將於24日晚在布魯塞爾召開緊急峰會。

米歇爾在邀請歐盟領袖與會的信中指出：“重要的是，我們繼續團結堅定，共同確立我們的集體措施和行動。”

他表示：“因此，我想邀請你們歐盟領袖在2月24日周四參加歐盟理事會特別峰會，將於20時開始在布魯塞爾舉行實體會議。”

米歇爾提及：“使用武力和脅迫改變國界的手段，在21世紀沒有立足之地。俄羅斯聯邦的侵略性行動違反國際法，侵犯烏克蘭的領土完整性及主權。”