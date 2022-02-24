俄外長受邀參加聯合國人權理事會第四十九屆會議

人權理事會

聯合國人權理事會第四十九屆會議將於2月28日至4月1日在日內瓦舉行。會議期間，俄羅斯計畫再次提出關於烏克蘭境內講俄語居民的人權受到侵犯的問題。

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俄羅斯入侵烏克蘭議題將在下周日內瓦開幕的聯合國人權理事會（HRC）會議成為棘手的議題。預計俄羅斯外長拉夫羅夫將抵達。烏克蘭局勢已列入安理會議程，定於 3 月 29 日進行討論。然而，烏克蘭周四強烈呼籲聯合國就“俄羅斯侵略造成的”人權狀況進行緊急辯論。

是否組織這場辯論取決於安理會的 47 個成員國，就此聯合國將在未來幾天的投票中做出決定。

在俄羅斯入侵鄰國烏克蘭後不久，俄羅斯方面向聯合國證實了拉夫羅夫已抵達日內瓦，他將於周二在人權理事會 (HRC) 的高級別辯論中發言。同一天，美國國務卿布林肯和歐盟負責人博雷利也將通過視頻致辭向安理會發表講話。烏克蘭外交部長德米特羅·庫列巴周三也將發言。

聯合國負責人安東尼奧·古特雷斯和聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特將於周一開始辯論。法國外交部長讓-伊夫·勒德里昂也將於周一向安理會發表講話。

瑞士駐聯合國大使於爾格·勞伯 (Jürg Lauber) 表示：“重大的國際緊張局勢對日內瓦的辯論產生了影響，即使安理會根據《憲章》主要負責討論烏克蘭危機”。

一些觀察家擔心，俄羅斯將通過讓克里米亞代表代替其發言來進一步激化辯論。理事會發言人羅蘭多·戈麥斯告訴法新社：“這在最近的會議上已經發生過，烏克蘭人要求一個程序問題。”如有必要，預計幾個國家的聯合聲明會提出抗議。

本屆會議還標誌着美國重返安理會，特朗普政府在 2018 年抨擊了安理會的大門，指責其虛偽，尤其是在以色列方面。

埃塞俄比亞、緬甸、蘇丹……理事會將在未來幾周內討論許多其他危機和侵犯人權的情況。

目前還沒有人知道巴切萊特女士是否計畫在會議期間發表她期待已久的關於中國新疆地區局勢的報告。據人權組織稱，至少有一百萬維吾爾人和其他突厥少數民族成員，主要是穆斯林，現在或曾經被關押在中國西北部這一地區的集中營中。

北京表示，它們是職業培訓中心，旨在引導他們遠離恐怖主義和分裂主義。巴切萊特女士長期以來一直要求能夠當場進行調查。