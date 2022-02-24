德國總理朔爾茨：“普京贏不了”

烏克蘭

據德國廣播電台報道，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，在德國普遍引發震驚和憤怒。德國政府強烈譴責俄羅斯的攻擊行為，並表示俄羅斯將承擔後果。

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德國總理朔爾茨周四清晨表示：“這對烏克蘭是可怕的一天，對歐洲是黑暗的一天。”當天下午，朔爾茨預告，俄羅斯將受到嚴厲制裁，為入侵烏克蘭“付出沉重代價”。朔爾茨譴責是普京個人，而不是俄羅斯人民發動了戰爭。他說：“這是普京的戰爭。”

當天傍晚，朔爾茨發表電視講話，他說，俄羅斯的行動是對一個獨立和主權國家的攻擊，沒有任何理由可以辯解。他向烏克蘭總統澤連斯基保證，烏克蘭會得到德國的全力聲援。

社民黨籍總理朔爾茨還在電視講話里再次呼籲普京，立即停止對烏克蘭的攻擊行動。朔爾茨還警告俄羅斯在襲擊烏克蘭後不要瞄準更多國家。普京不應低估北約捍衛其所有成員的決心。他還說，“普京贏不了”。

德國外長貝爾博克譴責普京撒謊並違反了國際法。綠黨籍貝爾博克稱，“我們今天在另一個世界裡醒來。”她宣告，將對俄羅斯實行最嚴厲的制裁。

在德國首都柏林市中心的勃蘭登堡門前，出現了反對普京發動戰爭的示威遊行。

但德國廣播電台同時報道說，一些專家對俄羅斯入侵烏克蘭感到憤怒和無奈。德國並沒有多少制裁手段。德國經濟學院警告說，戰爭將使德國面臨經濟蕭條和通貨膨脹的威脅。通貨膨脹可高達6%。

基民盟外事政治家Roderich Kiesewetter批評說：“我們很長時間裡一直注重安撫俄羅斯，依靠外交。”這被普京看成是軟弱的表現。西方現在必須對俄羅斯襲擊烏克蘭做出統一反應。

《法蘭克福彙報》表示：普京發動戰爭，做了西方認為是不可想象的事。西方已多次證明自己只是個紙老虎。基輔將不得不獨自應戰。西方現在應做的是阻止普京進一步瘋狂。